Otvorili prvú vysokorýchlostnú železnicu v juhovýchodnej Ázii

Jakarta 2. októbra (TASR) - Indonézia v pondelok spustila prevádzku prvej vysokorýchlostnej železnice v juhovýchodnej Ázii. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Rýchlovlak Whoosh pri maximálnej rýchlosti 350 kilometrov za hodinu spojí hlavné mesto Jakarta s ekonomickým centrom krajiny mestom Bandung za 45 minút. Zvládnuť 142 kilometrovú trasu doteraz trvalo zhruba tri hodiny. Názov Whoosh je skratka sloganu "Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Handal", čo v indonézštine znamená "úspora času, optimálna prevádzka, spoľahlivý systém".



"Vysokorýchlostný vlak Jakarta-Bandung predstavuje náš efektívny, priateľský a integrovaný systém hromadnej dopravy. Je symbolom našej modernizácie vo verejnej doprave, ktorá sa plynulo spája s ostatnými druhmi dopravy," povedal indonézsky prezident Joko Widodo počas slávnostného ceremoniálu na hlavnej stanici v Jakarte.



Vlak s kapacitu 600 osôb je súčasťou infraštruktúrnych projektov Pásmo a cesta, ktoré podporuje Peking. Vysokorýchlostnú železnicu postavila spoločnosť PT KCIC, ktorú tvoria štyri indonézske štátne firmy s pomocou čínskej štátnej spoločnosti China Railway.



Hodnota projektu mala byť pôvodne do päť miliárd dolárov a mal byť dokončený do roku 2019. Pre stavebné komplikácie a covidovú pandémiu sa však suma vyšplhala na 7,3 miliardy dolárov, uvádza stanica BBC News.



Indonézsky minister dopravy Budi Karya Sumadi minulý týždeň potvrdil, že vláda predĺži trasu vysokorýchlostného vlaku z Bandungu do druhého najväčšieho mesta krajiny Surabaya.



Ceny lístkov na nový moderný rýchlovlak ešte neboli stanovené, podľa odhadov by však jednosmerný lístok mohol stáť od 250.000 do 350.000 rupií (15 až 22 eur).