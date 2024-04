Indonézia po erupcii sopky vydala varovanie pred cunami

Jakarta 18. apríla (TASR) - Indonézske úrady vo štvrtok vydali varovanie pred prílivovými vlnami cunami a uzavreli aj medzinárodné letisko Kota Kinabalu. Okrem toho pre erupcie sopky Ruang nariadili evakuáciu už viac ako 11.000 ľudí, uviedla vo štvrtok agentúra AP.



Na Ruangu, stratovulkáne v provincii Severné Sulawesi, bola prvá erupcia zaznamenaná v utorok pred 22.00 h miestneho času a dvakrát v stredu v skorých ranných hodinách, uviedli vulkanologické a geologické úrady tejto krajiny ležiacej v juhovýchodnej Ázii.



Úrady medzičasom zvýšili varovanie pred sopečnou činnosťou na najvyšší stupeň.



Obávajú sa tiež, že časť sopky by sa mohla zrútiť do mora a spôsobiť cunami ako pri erupcii v roku 1871.



V roku 2018 totiž erupcia sopky Anak Krakatau spôsobila cunami pozdĺž pobrežia Sumatry a Jávy po tom, čo časti hory spadli do oceánu. O život prišlo 430 ľudí.



Indonézia, rozľahlé súostrovie, zažíva častú seizmickú a vulkanickú aktivitu vzhľadom na svoju polohu na tichomorskom Ohnivom kruhu – oblúku, na ktorom sa stretávajú tektonické platne a ktorý sa tiahne od Japonska cez juhovýchodnú Áziu po tichomorskú panvu.