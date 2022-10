Počet obetí nepokojov na futbalovom štadióne v Indonézii stúpol na 131

Jakarta 4. októbra (TASR) - Na 131 sa zvýšil počet obetí nepokojov a následnej tlačenice na futbalovom štadióne v Indonézii. V utorok to uviedol predseda úradu verejného zdravotníctva v okrese Malang na indonézskom ostrove Jáva Wiyanto Wijoyo. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



K incidentu v provincii Východná Jáva došlo v sobotu počas zápasu najvyššej indonézskej súťaže medzi tímami FC Arema Malang a Persebaya Surabaya. Miestne úrady predtým hlásili 125 obetí.



Šéf miestnej polície Nico Afinta sa v utorok za incident na futbalovom štadióne ospravedlnil. "Ako regionálny šéf polície som znepokojený a smutný a zároveň ma mrzia nedostatky v zaistení bezpečnosti," povedal na tlačovej konferencii v meste Malang.



Priaznivci domáceho tímu začali po stretnutí hádzať na hraciu plochu rôzne predmety vrátene fliaš a následne prenikli na ihrisko. Od vedenia tímu žiadali vysvetlenie domácej prehry so súperom, ktorému na svojej pôde nepodľahli už 23 rokov.



Miestna polícia použila na spacifikovanie davu slzotvorný plyn, čo vyvolalo medzi fanúšikmi paniku. Podľa polície sa mnohí ľudia udusili, keď bežali k únikovému východu, ďalších udupali. Pri incidente utrpelo zranenia 323 ľudí. Viacero ľudí zomrelo na následky ťažkých zranení počas prevozu do nemocnice. Na dueli bolo 42.000 domácich priaznivcov. Fanúšikovia hostí nemohli prísť pre obavy z konfliktov.



Po sobotňajšej tragédii odvolali z funkcií šéfa indonézskej polície Ferliho Hidayata a deviatich dôstojníkov. Tamojšie úrady vyšetrujú ďalších 18 ľudí, ktorí sú zodpovední za použitie slzotvorného plynu.