Indonézia: Počet obetí pri zosuvoch pôdy stúpol na 17
V pondelok pátrali desiatky záchranárov po nezvestných na úpätí hory Burangrang.
Autor TASR
Jakarta 26. januára (TASR) - Počet obetí veľkého zosuvu pôdy v Indonézii vzrástol v pondelok na 17, pričom záchranári s ťažkou technikou ďalej pátrajú po desiatkach nezvestných. Bahno po intenzívnych lejakoch zavalilo dedinu Pasirlangu v provincii Západná Jáva v sobotu ráno. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Je nemožné, aby boli ešte nažive. Chcem len, aby našli ich telá," povedal jeden z príbuzných, ktorý prišiel do dediny, aby zistil viac o 11 členoch svojej rodiny. Národná agentúra pre zvládanie katastrof v pondelok uviedla, že pri zosuve pôdy zahynulo najmenej 17 ľudí a predstavitelia miestnej samosprávy uviedli, že 73 osôb je stále nezvestných.
Regionálne úrady dodali, že viac než 50 domov je vážne poškodených a prírodná katastrofa pripravila o domov vyše 650 ľudí.
V pondelok pátrali desiatky záchranárov po nezvestných na úpätí hory Burangrang. Záchranári uviedli, že musia postupovať veľmi opatrne pre obavy z ďalšieho zosuvu pôdy v dôsledku nestabilného terénu a nepriaznivého počasia.
