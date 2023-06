Indonézia predstavila mierový plán pre vojnu na Ukrajine

Singapur 3. júna (TASR) - Indonézsky minister obrany Prabowo Subianto predstavil v sobotu na obrannom summite v Singapure plán na ukončenie vojny na Ukrajine, ktorý však niektorí účastníci summitu skritizovali. TASR prevzala správu od agentúry AFP.



"Vyzývam Rusko a Ukrajinu, aby okamžite zastavili boje," uviedol Subianto. Dodal, že viac ako 15-mesačný konflikt mal vážny dopad na ekonomiku ázijských krajín a dodávky potravín.



Počas svojho príhovoru na ázijskom bezpečnostnom summite známom ako Dialóg Šangri-La (SLD) navrhol Subianto prímerie na "súčasných pozíciách" a demilitarizované zóny, na ktoré by dohliadali pozorovatelia a mierové sily OSN. Navrhol tiež usporiadanie referend v "sporných oblastiach", ktoré by zorganizovala Organizácia Spojených Národov.



"Indonézia je pripravená prispieť jednotkami k tejto potencionálnej mierovej misií OSN," uviedol šéf indonézskeho rezortu obrany.



Mierový návrh Subianta bol však v sobotu na summite kritizovaný. Podľa šéfa diplomacie Európskej únie Josepa Borrella musí byť totiž mier na Ukrajine nastolený za spravodlivých podmienok.



Ukrajine musíme priniesť mier, no musí to byť spravodlivý mier a nie mier za kapituláciu, zhodnotil Borrell návrh Indonézie.



"Spýtajte sa Indonézie koľkokrát bola napadnutá... K narúšaniam suverenity neprichádza len v Európe. Predkladám plán na vyriešenie konfliktu. Nehovorím o tom, kto má pravdu a kto sa mýli," reagoval na Borrellove slová Subianto.



Svoj vlastný mierový plán na ukončenie vojny na Ukrajine predstavila aj Čína. Politici z Európskej únie na neho však reagovali skepticky. Peking totiž tvrdí, že je v konflikte neutrálnou stranou, no čelí kritike za to, že odmieta Rusko za inváziu odsúdiť.



Jakarta, ktorá sa prikláňa k diplomatickej neangažovanosti, sa snažila sprostredkovať mier na Ukrajine už minulý rok. Indonézsky prezident Joko Widodo vycestoval vlani do Kyjeva a Moskvy, aby sa stretol s lídrami oboch krajín. Indonézia v tom čas predsedala skupine G20.



Indonézia hlasovala za rezolúcie OSN odsudzujúcu vojnu na Ukrajine, no nezaviedla ekonomické sankcie voči Moskve.