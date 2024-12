Indonézia prepustila päť pašerákov heroínu, vrátili sa do Austrálie

Melbourne 15. decembra (TASR) - Piati Austrálčania, ktorí strávili takmer 20 rokov v indonézskych väzniciach za pašovanie heroínu, sa v nedeľu vrátili do Austrálie. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Vlády oboch krajín už niekoľko týždňov rokovali o návrate Matthewa Normana, Scotta Rusha, Martina Stephensa, Si I Čchena a Michaela Czugaja do Austrálie. Ich prepustenie bolo doteraz zahalené rúškom tajomstva. Jednou z možností bolo, že doživotné tresty vynesené v Indonézii by si mohli odpykať v austrálskych väzniciach.



Premiér Anthony Albanese vo vyhlásení v nedeľu potvrdil, že muži sa vrátili ako slobodní občania a poďakoval sa indonézskemu prezidentovi Prabowovi Subiantovi za ich prepustenie.



"Austrália rešpektuje suverenitu a právne procesy Indonézie a oceňujeme súcitné zváženie tejto záležitosti," povedal Albanese.



Médiá pomenovali skupinu pašerákov drog "Balijská deviatka". Na turistickom ostrove Bali ich zatkli na letisku Denpasar v roku 2005, keď sa s heroínom priamo na tele pokúsili odletieť do Austrálie.



Andrew Chan a Myuran Sukumaran boli popravení v roku 2015 ako šéfovia skupiny, čo spôsobilo diplomatickú roztržku medzi Indonéziou a Austráliou. Tretí Tan Duc Thanh Nguyen zomrel vo väzení v roku 2018 na rakovinu. Renae Lawrenceová ako jediná žena v skupine bola prepustená v tom istom roku a vrátila sa do Austrálie.