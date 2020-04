Indonézia prepustila tisícky väzňov v snahe zabrániť šíreniu pandémie

Jakarta 2. apríla (TASR) - Indonézia vo štvrtok prepustila približne 18.000 väzňov, aby zabránila šíreniu nového koronavírusu v tamojších preplnených väzniciach. Informoval o tom denník South China Morning Post.



Pred niekoľkými dňami vláda v Jakarte naznačila možnosť prepustenia viac ako 30.000 väzňov z dôvodu nehygienických podmienok v indonézskych väzniciach.



Organizácia Spojených národov nedávno vyzvala vlády, aby prepustili väzňov z rizikových skupín. Afganistan už minulý týždeň oznámil, že prepustí asi 10.000 väzňov.



"Naším cieľom je prepustiť celkovo 30.000 väzňov, ale nakoniec by to mohlo byť viac. Je to súčasť plánu na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 vo väzniciach," uviedla hovorkyňa riaditeľstva správy väzníc v Indonézii Rika Apriantiová.



Indonézia má najvyššiu úmrtnosť na ochorenie COVID-19 v juhovýchodnej Ázii. Počet obetí sa vo štvrtok zvýšil na 170, pričom diagnostikovali 1790 prípadov nákazy.