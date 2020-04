Presun hlavného mesta Indonézie je pre koronavírus pozastavené

Jakarta 24. apríla (TASR) - Indonézska vláda pozastavila projekt presunu hlavného mesta a prostriedky venuje aktuálnemu riešeniu koronavírusovej krízy. Iniciatíva sa však môže obnoviť na budúci rok, vyhlásila ministerka financií Sri Mulyaniová, ktorú v piatok citovala tlačová agentúra Reuters.



Projekt v hodnote 33 miliárd dolárov, ktorý počíta s presunom metropoly z hlavného indonézskeho ostrova Jáva na ostrov Borneo, ešte stále musí schváliť parlament. Vláda však už vyčlenila časť prostriedkov na odkúpenie pozemkov a výstavbu infraštruktúry. Nová metropola, ktorá ešte nedostala meno, sa bude nachádzať v odľahlej oblasti v provincii Východný Kalimantan, blízko prístavného mesta Balikpapan.



"Opýtala som sa prezidenta (Joka Widoda), či chceme vyčleniť určitú čiastku zo štátneho rozpočtu pre rok 2021, a on odvetil, že vzhľadom na súčasnú situáciu musíme zostať opatrní, ale ak sa tento projekt ukáže ako podpora pre hospodárske zotavenie a získa si dôveru, je to možné," vyhlásila Mulyaniová.



V Jakarte, súčasnom hlavnom meste Indonézie, žije desať miliónov obyvateľov a mesto je náchylné k povodniam a dopravným kolapsom a hrozia mu aj zemetrasenia. Voľba na Východný Kalimantan padla okrem iného aj z dôvodu, že táto oblasť je podľa expertov najmenej vystavená riziku prírodných katastrof.



Cieľom vlády je ešte v tomto roku dosiahnuť schválenie zo strany zákonodarcov a začať so základnou výstavbou. Predpokladá sa, že štátni zamestnanci sa začnú sťahovať do novej metropoly v roku 2024.



Widodo po vypuknutí pandémie Covidu-19 presmeroval väčšie dotácie do zdravotnej starostlivosti. Vírusové ochorenie si v tejto juhoázijskej krajine vyžiadalo už 647 mŕtvych a 7775 nakazených.