Indonézia prevzala prvé tri francúzske stíhačky Rafale
Kontrakt s Parížom uzavrel ešte v roku 2022 vtedajší minister obrany Prabowo Subianto, ktorého v roku 2024 zvolili za prezidenta Indonézie.
Autor TASR
Jakarta 26. januára (TASR) - Indonézia prevzala prvé tri viacúčelové stíhačky Dassault Rafale F4. Dovedna indonézska vláda objednala vo Francúzsku 42 týchto strojov za 8,1 miliardy dolárov. TASR o tom informuje podľa pondelňajšej správy agentúry AFP.
„Príchod stíhačiek Rafale je dôležitou súčasťou modernizácie vybavenia indonézskych vzdušných síl,“ povedal pre agentúru AFP hovorca indonézskeho ministerstva obrany Rico Ricardo Sirait. Lietadlá dorazili do mesta Pekanbaru na ostrove Sumatra ešte v piatok a indonézskym vzdušným silám sú už plne k dispozícii.
Kontrakt s Parížom uzavrel ešte v roku 2022 vtedajší minister obrany Prabowo Subianto, ktorého v roku 2024 zvolili za prezidenta Indonézie. Od nástupu do úradu sa podľa AFP usiluje o modernizáciu starnúceho arzenálu ozbrojených síl.
Jakarta si od Francúzska objednala aj ľahké fregaty, ponorky Scorpene, húfnice Caesar a muníciu od francúzsko-nemeckej obrannej skupiny KNDS. Uzavrela tiež zmluvu s Tureckom o dodaní 48 stíhačiek Kaan, ktoré sú však stále vo vývoji a testovaní a nie sú v operačnej službe. Ich dodávky sú časovo posunuté na koniec 2028 a neskôr.
