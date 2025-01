Indonézia: Pri zosuvoch pôdy zahynulo už 19 ľudí, 7 je nezvestných

Jakarta 22. januára (TASR) - Stovky indonézskych záchranárov hľadali v stredu v hustom bahne a troskách preživších po zosuve pôdy, ktorý spôsobili dažde. Počet obetí stúpol na najmenej 19 a ďalších sedem osôb je stále nezvestných, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Intenzívne dažde v horskej oblasti neďaleko mesta Pekalongan v strednej časti ostrova Jáva spustili v pondelok zosuv pôdy. V dôsledku toho sa zrútili mosty a pôda pochovala autá i domy.



"Spojenému pátraciemu a záchrannému tímu sa v stredu ráno podarilo nájsť a evakuovať dve telá. Počet obetí zaznamenaných k dnešnému popoludniu je 19," povedal hovorca Národnej agentúry pre boj proti katastrofám (BNPB) Abdul Muhari. Podľa jeho slov patrili obete k nezvestným osobám.



Úrady nasadli ťažkú techniku, aby sprístupnili cesty pre pátracie tímy. Na pomoc pri záchranných prácach vyslali približne 200 záchranárov. "Zameriavame sa (najmä) na pátranie po obetiach," povedal miestny predstaviteľ Mohammad Yulian Akbar a dodal, že v okrese vyhlásili na dva týždne núdzový stav. Do pátrania sa zapojili aj policajti, vojaci a dobrovoľníci. V utorok však došlo k prerušeniu záchranných prác, pretože oblasť naďalej sužoval silný dážď.



Predpoveď počasia na nasledujúce tri dni naznačuje ďalšie zrážky, ktoré by mohli "spôsobiť záplavy, povodne a zosuvy pôdy", varoval v utorok Muhari.



V Indonézii môžu nastať zosuvy pôdy počas obdobia dažďov, zvyčajne od novembra do apríla, pripomína AFP. Ku katastrofám však v uplynulých rokoch dochádzalo častejšie aj mimo tohto obdobia. Zmena klímy prispela k zintenzívneniu búrok, výdatnejším dažďom, povodniam či silnejším nárazom vetra.