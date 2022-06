Indonézia prijala zákon o vytvorení ďalších provincií v Papue

Jakarta 30. júna (TASR) - Indonézsky parlament schválil vo štvrtok zákon o vytvorení troch nových provincií v zaostalom regióne Papua, čo by podľa kritikov mohlo narušiť postavenie pôvodného obyvateľstva tejto oblasti a ohroziť jej autonómne právomoci.



Tento najvýchodnejší región Indonézie, ktorý je v súčasnosti rozdelený na Papuu a Západnú Papuu, bude po novom pozostávať z piatich provincií, pričom pribudnú Južná Papua, Stredná Papua a Horná Papua, informuje tlačová agentúra Reuters.



Vláda tvrdí, že toto rozhodnutie pomôže urýchliť rozvoj, zlepšiť poskytovanie verejných služieb a vytvoriť viac príležitostí pre Papuáncov, aby sa stali štátnymi zamestnancami.



Plán však vyvolal protesty v Papue, ktorá je svedkom konfliktu o nezávislosť od roku 1969, keď sa v kontroverznom hlasovaní pod dohľadom OSN dostala Papua pod indonézsku nadvládu. Kritici sa obávajú, že by to mohlo odobrať moc tejto oblasti, kde sa nachádzajú najväčšie svetové náleziská zlata a medi.



"Rozdelením Papuy na menšie administratívne jednotky chce Jakarta rozdeliť a podmaniť si papuánsku identitu a zlomiť odpor," uviedla Veronica Komanová z austrálskej pobočky ľudskoprávnej organizácie Amnesty International, ktorá momentálne vidí zvýšené riziko militarizácie a násilných konfrontácií.



Šéf Papuánskeho ľudového zhromaždenia (MRP) Timotius Murib v aprílovom rozhovore pre Reuters uviedol, že právne normy, ktoré povedú k prílevu nedomorodých Papuáncov na nové vládne posty, boli zavedené bez dostatočných konzultácií.



Zmeny v zákone o osobitnej autonómii Papuy v minulom roku umožnili ústrednej vláde vytvoriť nové provincie, čo podnietilo MRP, aby vyhlásila, že táto zmena narušila autonómiu, a podala sťažnosť na ústavný súd. Indonézske ministerstvo vnútra uviedlo, že vláda sa bude riadiť rozhodnutím tohto súdu.