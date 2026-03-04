< sekcia Zahraničie
Indonézia: Rokovania Rady mieru sa pozastavili
Jakarta 4. marca (TASR) - Indonézske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že rokovania „Rady mieru“ amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pásme Gazy sa pozastavili pre vojnu na Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry Reuters.
Americké a izraelské letecké útoky na Irán si už vyžiadali desiatky mŕtvych, spôsobili chaos v leteckej doprave a po uzavretí Hormuzského prielivu spôsobili zvyšovanie cien ropy, píše Reuters.
„Všetky diskusie Rady mieru sa pozastavili a pozornosť sa upriamila na situáciu v Iráne,“ povedal minister zahraničných vecí Sugiono. „Budeme komunikovať s našimi priateľmi a kolegami v Perzskom zálive, pretože aj oni sú terčom útokov,“ povedal novinárom. Uviedol, že prezident Prabowo Subianto je ochotný pôsobiť ako sprostredkovateľ v snahe „upokojiť a zmierniť situáciu v regióne“.
Náboženská moslimská rada Ulema v nedeľu vyhlásila, že Indonézia by mala z Rady mieru vystúpiť pre Trumpov útok na Irán, ktorý podľa nej znemožňuje fungovanie tejto iniciatívy. Najväčšia islamská organizácia v Indonézii - sunnitská Nahat al-ulamá - zdôraznila, že Jakarta by mala využiť svoje postavenie a vyvíjať tlak na Izrael a Spojené štáty, aby zastavili násilie.
Trump prvýkrát navrhol vznik rady v septembri, keď predstavil plán na ukončenie vojny v Pásme Gazy. Americký líder neskôr rozšíril jej pôsobnosť aj na riešenie iných globálnych konfliktov. Indonézia pripravuje nasadenie 1000 vojakov v Pásme Gazy začiatkom apríla v rámci medzinárodných mierových síl, uviedla jej armáda a je tie poverená zastupovaním ich veliteľa.
