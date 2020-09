Indonézsky rybár prežil na mori tri dni, držal sa chladiaceho boxu

Jakarta 22. septembra (TASR) – Indonézsky rybár prežil tri dni na mori tak, že sa držal chladiaceho boxu – o život bojoval, keď sa minulý týždeň jeho čln prevrátil pri súostroví Moluky. V utorok to oznámil predstaviteľ záchranárov Muhamad Arafah, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



Udin Diman vyplával v pondelok 14. septembra na more chytať ryby, ale jeho čln sa prevrátil a potopil, keď ho bičovali rozbúrené vlny.



Rybára našli vo štvrtok večer, ako sa drží jasne oranžového chladiaceho boxu, a bol slabý, ale v dobrom zdraví. Uviedol to Arafah, šéf pátracej a záchrannej služby na ostrove Ternate patriaceho k Molukám.



„Tento muž má dobrý pud sebazáchovy," povedal Arafah pre DPA. „Nerobil zbytočné pohyby, aby si šetril silu. Obdivujem jeho znalosti, ako prežiť," dodal šéf záchranárov.



Udin sa po niekoľkých hodinách strávených v nemocnici vrátil domov.



„Viackrát som upadol do bezvedomia, lebo som bol príliš hladný a spal som, až nakoniec prišli záchranári," povedal Udin pre spravodajský portál Sosok.id.