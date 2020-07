V Indonézii pochovali vráskavca obrovského, ktorého našli na pláži

Jakarta 23. júla (TASR) – V Indonézii dnes pochovali vráskavca obrovského, ktorého našli mŕtveho na pláži v západnej časti ostrova Timor. Informovala o tom agentúra DPA.



Čiastočne rozložené telo ohrozenej veľryby, ktorá merala 29 metrov a vážila zhruba 100 ton, objavili v stredu rybári na pláži v meste Kupang. Vzápätí ju však voda odplavila späť do mora a rybári ju museli opätovne pritiahnúť na pevninu.



„Zviera zomrelo na následky choroby – možno aj niekoľkokrát narazilo do lodí," vyjadril sa pre agentúru DPA predstaviteľ miestnych úradov.



Telesné pozostatky morského cicavca, ktorý je najväčším živočíšnym druhom na svete, pochovali hneď na druhý deň pre obavy z výskytu parazita prenosného na ľudí.



Týmto spôsobom sa však zachová kostra veľryby, ktorá môže byť v budúcnosti využitá na edukačné a výskumné účely. Mohla by napríklad pomôcť pri výskume správania, prirodzeného prostredia a anatómie vráskavcov, uviedol denník The Jakarta Post.



Vráskavce obrovské sú zaradené medzi ohrozené živočíchy, pretože ich populácia rapídne klesla v dôsledku komerčného lovu veľrýb, najmä v Japonsku a na Islande. Vo voľnej prírode žije odhadom medzi 10 000 a 25 000 jedincov, informuje Svetový fond na ochranu prírody.