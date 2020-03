EXPERTI: Indonézia sa môže stať novým Wu-chanom alebo Talianskom

Jakarta 25. marca (TASR) - Indonézia sa môže stať novým epicentrom nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 podobne ako čínske mesto Wu-chan alebo Taliansko, keďže doteraz v krajine oficiálne zaznamenali pravdepodobne iba 2 percentá skutočného počtu prípadov, ktorý môže dosahovať až úroveň Iránu. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters s odvolaním sa na londýnske Centrum pre matematické modely infekčných chorôb.



Počet nakazených v Indonézii zrejme v súčasnosti dosahuje až 34.300, kým oficiálne údaje uvádzajú iba 686 prípadov.



Krajina podľa odborníkov zaostáva v počte testovaní a má tiež najvyšší počet úmrtí medzi štátmi juhovýchodnej Ázie - 55.



"Stratili sme nad tým kontrolu a rozšírilo sa to už všade. Možno budeme nasledovať Wu-chan alebo Taliansko. Myslím, že pomaly kopírujeme ich scenár," potvrdil indonézsky ekonóm pre oblasť verejného zdravia Ascobat Gani.



Iné analýzy predpokladajú, že v prípade najhoršieho scenára by sa do konca apríla mohol počet infikovaných v Jakarte zvýšiť až na 5 miliónov. Vláda sa však s týmto scenárom nestotožňuje.



"Také zlé to nebude. Dôležité je, že sme zmobilizovali ľudí. Tí si od seba musia udržiavať bezpečnú vzdialenosť," uviedol predstaviteľ ministerstva zdravotníctva Achmad Yurianto.



Obavy analytikov spôsobuje najmä závažný nedostatok nemocničných lôžok a slabá úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti v Indonézii. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie krajina disponuje len 12 lôžkami v prepočte na 10.000 ľudí. Okrem toho musia lekári a zdravotníci denne zápasiť s nedostatkom ochranných prostriedkov.



Indonézia v utorok potvrdila 107 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je dosiaľ najviac za jeden deň. Ochoreniu COVID-19 v priebehu utorka podľahlo ďalších sedem ľudí, celkový počet úmrtí tak dosiahol 55. Hlavné mesto Indonézie Jakarta v pondelok vyhlásilo stav núdze na dva týždne. Mesto zavrelo kiná, divadlá a iné zábavné podniky. Indonézska polícia dostala právo rozháňať verejné zhromaždenia. Vláda ľudí vyzvala, aby pracovali z domu.