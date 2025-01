Indonézia sa oficiálne stala 10. členom zoskupenia BRICS

Brazília/Jakarta 7. januára (TASR) - Indonézia bola v pondelok oficiálne prijatá za riadneho člena bloku rozvojových ekonomík BRICS. V pondelok to oznámila Brazília, ktorá začiatkom roka v zoskupení prevzala rotujúce predsedníctvo, informuje TASR podľa agentúr AP a Reuters.



Kandidatúru Indonézie schválili lídri BRICS ešte v auguste 2023 na summite v Johannesburgu. Štvrtá najľudnatejšia krajina sveta sa však rozhodla formálne vstúpiť do bloku až po prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnili minulý rok. Nový prezident Prawobo Subianto sa úradu chopil v októbri.



"Brazílska vláda víta vstup Indonézie do skupiny BRICS," uvádza sa vo vyhlásení. "Indonézia, ktorá má najväčší počet obyvateľov a najväčšie hospodárstvo v juhovýchodnej Ázii, zdieľa s ostatnými členmi záväzok reformovať inštitúcie globálneho riadenia a pozitívne prispieva k prehlbovaniu spolupráce Juh-Juh."



BRICS vytvorili Brazília, Rusko, India a Čína v roku 2009. O rok neskôr sa k nim pridala aj Juhoafrická republika. Organizácia vznikla ako protiváha skupiny G7, ktorú tvoria rozvinuté západné štáty.



Minulý rok sa aliancia významne rozšírila o Irán, Egypt, Etiópiu a Spojené arabské emiráty. Saudská Arábia bola vyzvaná, aby sa pripojila, ale zatiaľ tak neurobila. O členstvo oficiálne požiadali Turecko, Azerbajdžan a Malajzia. Záujem prejavilo aj niekoľko ďalších štátov.



Pred členstvom Indonézie sa v tomto bloku sústredilo približne 45 percent svetovej populácie a členské štáty sa podieľali na 35 percentách svetového hrubého domáceho produktu, meraného podľa parity kúpnej sily.