Indonézia sa pripravuje od apríla nasadiť v Pásme Gazy 1000 vojakov
Druhá fáza prímeria počíta s odzbrojením Hamasu, na ktorom trvajú Spojené štáty a Izrael.
Autor TASR
Jakarta 16. februára (TASR) - Indonézia pripravuje 1000 vojakov na potencionálne nasadenie v Pásme Gazy, k čomu by malo dôjsť od začiatku apríla. V pondelok to uviedol hovorca armády s tým, že indonézske jednotky budú súčasťou pripravovanej mierovej misie. Konečné rozhodnutie ešte musí urobiť prezident Prabowo Subianto. TASR prevzala informáciu z agentúry Reuters.
Hovorca Donny Pramono zdôraznil, že Jakarta je pripravená vyslať do júna na palestínske územie až 8000 vojakov. „Ich nasadenie naďalej závisí od politických rozhodnutí štátu a platných medzinárodných mechanizmov,“ povedal.
Druhá fáza prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas okrem iného počíta s nasadením medzinárodných stabilizačných síl v Pásme Gazy. Tieto sily by mali slúžiť na udržiavanie poriadku v Gaze, ale ich presné zloženie ešte nestanovili.
Indonézia, ktorá je najväčšou moslimskou krajinou sveta, neuznáva Izrael, odsúdila jeho vojenské ťaženie v Pásme Gazy a dlhodobo presadzuje dvojštátne riešenie palestínsko-izraelského konfliktu. Jakarta v sobotu zdôraznila, že participácia indonézskych vojakov na mierovej misii v Pásme Gazy by nemala byť interpretovaná ako krok k normalizácii vzťahov s ktoroukoľvek stranou konfliktu.
„Indonézia dôrazne odmieta všetky pokusy o demografické zmeny alebo nútené vysídľovanie či presídľovanie palestínskeho obyvateľstva v akejkoľvek forme,“ uviedlo ministerstvo. Súčasne zdôraznilo, že indonézski vojaci budú mať humanitárny mandát, nasadení budú so súhlasom Palestínskej samosprávy a nebudú sa zúčastňovať na odzbrojení.
Druhá fáza prímeria počíta s odzbrojením Hamasu, na ktorom trvajú Spojené štáty a Izrael. Palestínski militanti to odmietajú.
