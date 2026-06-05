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VÝBUCH SOPKY: V obľúbenej turistickej destinácii uzavreli letisko
Sopka vybuchla o 11.15 h miestneho času (o 5.15 h SELČ).
Autor TASR
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Jakarta 5. júna (TASR) - Sopka Lewotobi Laki-Laki na ostrove Flores vo východnej Indonézii v noci na piatok niekoľkokrát vybuchla a začala chrliť popol do výšky dva a pol kilometra. Indonézske úrady uzavreli miestne letisko. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Sopka vybuchla o 11.15 h miestneho času (o 5.15 h SELČ), uviedol vo svojom vyhlásení indonézsky geologický úrad. Predchádzalo tomu niekoľko erupcií.
Úrad uviedol, že obyvatelia žijúci v blízkosti riek by mali zostať v pohotovosti aj pre riziko záplav vulkanického materiálu - studenej lávy známej ako lahar - v prípade silných zrážok.
Tamojšie orgány tiež pozastavili prevádzku na miestnom letisku v meste Maumere, asi 60 kilometrov západne od sopky.
Sopka Lewotobi Laki-Laki, vysoká 1584 metrov, je síce aktívna, ale nie na najvyššom stupni výstrahy. Indonézia sa nachádza v oblasti s vysokou seizmickou aktivitou, známou aj ako tichomorský Ohnivý kruh. Výbuchy sopiek sú tam preto časté, pričom na súostroví sa nachádza približne 130 aktívnych vulkánov.
Sopka vybuchla o 11.15 h miestneho času (o 5.15 h SELČ), uviedol vo svojom vyhlásení indonézsky geologický úrad. Predchádzalo tomu niekoľko erupcií.
Úrad uviedol, že obyvatelia žijúci v blízkosti riek by mali zostať v pohotovosti aj pre riziko záplav vulkanického materiálu - studenej lávy známej ako lahar - v prípade silných zrážok.
Tamojšie orgány tiež pozastavili prevádzku na miestnom letisku v meste Maumere, asi 60 kilometrov západne od sopky.
Sopka Lewotobi Laki-Laki, vysoká 1584 metrov, je síce aktívna, ale nie na najvyššom stupni výstrahy. Indonézia sa nachádza v oblasti s vysokou seizmickou aktivitou, známou aj ako tichomorský Ohnivý kruh. Výbuchy sopiek sú tam preto časté, pričom na súostroví sa nachádza približne 130 aktívnych vulkánov.