Indonézia spustila program bezplatného zdravotného skríningu

Jakarta 10. februára (TASR) - Tisíce Indonézanov absolvovali v pondelok bezplatné vyšetrenie v rámci skríningového programu zameraného aj na civilizačné ochorenia. Indonézska vláda ho spustila v snahe zlepšiť preventívnu zdravotnú starostlivosť a dodržať kľúčový predvolebný sľub prezidenta Prabowa Subianta. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Indonézania všetkých vekových kategórií majú od pondelka nárok na každoročné prehliadky zamerané na včasné odhalenie kardiovaskulárnych chorôb, vrodených porúch u detí a iných ochorení.



V rámci nového zdravotného programu budú môcť malé deti a dospelí dostať v deň narodenín alebo do 30 dní poukaz na bezplatné vyšetrenie v komunitnom zdravotnom stredisku. Žiaci vo veku od sedem do 17 rokov budú môcť absolvovať lekársku prehliadku vo svojej škole od júla.



Vláda na tento cieľ v tomto roku vyčlenila 4,7 bilióna rupií (okolo 280 miliónov eur). Tento rok by sa do tohto programu malo zapojiť 60 miliónov Indonézanov a do roku 2030 by prehliadku mal postupne podstúpiť každý zo zhruba 280 miliónov obyvateľov krajiny.



Indonézia má vládou poskytovanú zdravotnú starostlivosť pre nemajetných, ktorým hradí hospitalizáciu a liečbu. Vládne zdravotné programy však doteraz nezahŕňali každoročné skríningové vyšetrenia.



Lekárske prehliadky sú súčasťou balíka sociálnych benefitov, o ktorých počas svojej predvolebnej kampane vlani hovoril prezident Prabowo. Jedným je aj bezplatné stravovanie od januára pre deti, ktorého cieľom je bojovať proti ich spomalenému rastu detí v dôsledku podvýživy. Tento zdravotný problém postihuje v Indonézii asi 20 percent detí a cieľom vlády je znížiť ich počet do roku 2045 na päť percent. Do programu bezplatného stravovania sú zahrnuté aj tehotné ženy.