Tiger sumatriansky zabil farmára a zranil turistu

Jakarta 18. novembra (TASR) - Ohrozený tiger sumatriansky dohrýzol na smrť indonézskeho farmára a vážne zranil domáceho turistu, informoval v pondelok predstaviteľ úradu na ochranu prírody Genman Hasibuan.



Smrteľný útok sa stal v nedeľu na farmárovej kávovej plantáži na indonézskom ostrove Sumatra, kde 57-ročný poľnohospodár najprv so šelmou zápasil, ale tá ho potom zabila.



"Na farmára tiger zaútočil, keď muž pílil strom na svojej plantáži," povedal pre tlačovú agentúru AFP Hasibuan z úradu na ochranu prírody v provincii Južná Sumatra na spomínanom ostrove.



K smrteľnému prípadu došlo deň po tom, čo ten istý tiger napadol skupinu indonézskych turistov, ktorí táborili na miestnej čajovníkovej plantáži v okolí sopky Dempo v Južnej Sumatre.



Jedného z turistov urýchlene previezli do nemocnice so zraneniami chrbta, ktoré utrpel, keď šelma vtrhla do jeho stanu.



Zviera, ktoré sa stále voľne pohybuje v chránenej lesnatej oblasti, je údajne jedným z iba 15 kriticky ohrozených tigrov žijúcich v provincii Južná Sumatra, kde tento rok zaznamenali päť útokov tigrov vrátane dvoch smrteľných, ako dodal Hasibuan.



Strety človeka so zvieratami sú na rozsiahlom súostroví v juhovýchodnej Ázii bežné, obzvlášť v oblastiach, kde vyrubovanie dažďového pralesa z dôvodu zakladania plantáži na palmový olej ničí prirodzené prostredie živočíchov a privádza ich bližšie k ľuďom.



Vlani v marci tiger v provincii Riau na Sumatre zabil muža, niekoľko mesiacov predtým zabil tiger v tejto oblasti zamestnanca plantáže.



Tigre sumatrianske pokladá Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) za kriticky ohrozené - v divej prírode ich žije už len 400 až 500.