Indonézia, USA a spojenci začali spoločné vojenské cvičenia v Jakarte
Zúčastnia sa na nich spojenci z 11 krajín s cieľom zabezpečiť stabilitu v ázijsko-tichomorskom regióne.
Autor TASR
Jakarta 25. augusta (TASR) - Indonézia a Spojené štáty v pondelok spustili spoločné vojenské cvičenia, ktoré potrvajú viac ako týždeň. Zúčastnia sa na nich spojenci z 11 krajín s cieľom zabezpečiť stabilitu v ázijsko-tichomorskom regióne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Každoročné cvičenia „Super Garuda Shield“, ktoré potrvajú do 4. septembra, sa konajú v indonézskom hlavnom meste Jakarta a na viacerých miestach na západnom ostrove Sumatra a súostroví Riau. Zúčastní sa na nich viac ako 4100 indonézskych a 1300 amerických vojakov, ku ktorým sa pripoja účastníci z Austrálie, Japonska, Singapuru, Francúzska, Nového Zélandu, Veľkej Británie a ďalších krajín.
Spojené štáty a niektorí spojenci, ako napríklad Austrália, vyjadrili rastúce obavy z čoraz väčšieho tlaku Číny v Tichomorí, hoci Washington už skôr avizoval, že tieto cvičenia nie sú namierené proti Pekingu.
Veliteľ amerického indo-tichomorského veliteľstva Samuel Paparo povedal, že tohtoročné cvičenia sú „najväčšími cvičeniami Super Garuda Shield v histórii“ a dodal, že pomôžu zúčastneným krajinám posilniť odstrašujúcu silu. „Bude to odstrašujúci signál pre každého, kto by sa pokúsil zmeniť na území súčasný stav použitím násilia, a to prostredníctvom kolektívneho odhodlania všetkých účastníkov dodržiavať zásady suverenity,“ povedal Paparo na pondelkovom otváracom ceremoniáli.
„Dosahujeme to tak, že sa každý deň zlepšujeme vo všetkých oblastiach. Takže ak príde neúprosný moment, keď sa budeme navzájom potrebovať ako partneri, zdvihneme telefón a začneme konať na základe hlbokej dôvery,“ uzavrel veliteľ.
Program zahŕňa cvičenia personálu, cvičenia kybernetickej obrany a cvičenie s aktívnou streľbou, uviedla indonézska armáda. Na cvičenie vyslali pozorovateľov aj krajiny ako India, Papua-Nová Guinea a Východný Timor.
Indonézia udržiava neutrálnu zahraničnú politiku a snaží sa udržiavať dobré vzťahy s Washingtonom a Pekingom, pričom balansuje na diplomatickej hrane medzi týmito superveľmocami, konštatuje AFP.
