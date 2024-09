V najzaťaženejších častiach Bali pripravujú moratórium pre hotely

Jakarta 16. septembra (TASR) - Indonézska vláda súhlasila s moratóriom na výstavbu hotelov, rekreačných víl a nočných klubov v niektorých oblastiach ostrova Bali, ktorý čelí nadmernej zástavbe. TASR informuje podľa agentúry Reuters a denníka The Independent.



Moratórium je súčasťou vládnej snahy zreformovať cestovný ruch na ostrove s cieľom zlepšiť tam kvalitu života, zvýšiť zamestnanosť a zároveň zachovať domorodú kultúru ostrova.



Dočasný guvernér Bali Sang Made Mahendra Jaya ústrednej vláde navrhol v štyroch turisticky preťažených oblastiach ostrova moratórium pre ďalší rozvoj turistických komerčných zariadení.



Hermin Est z koordinačného ministerstva pre námorné a investičné záležitostí povedal, že vláda súhlasila so stanovením moratória, ale o presnom časovom pláne sa stále diskutuje.



Moratórium sa môže predĺžiť až na 10 rokov, uviedol minister pre námorné a investičné záležitostí Luhut Pandjaitan. Podľa jeho slov na Bali teraz žije približne 200.000 cudzincov, čo zhoršuje kriminalitu, možnosť zamestnať sa a zvyšuje cenovú úroveň. Hnev domácich obyvateľov vyvolávajú najmä virálne videá nevhodného správania sa turistov.



Vláda bude riešiť aj problémy s odpadkami na ostrove, zlepší infraštruktúru a zabráni ďalšiemu nadmernému rozvoju, povedal minister Luhut.



"Nechceme, aby sa z ryžových polí stala vila alebo klub nahých ľudí. Pre nás je kvalita dôležitejšia ako čísla," povedal minister.



Turistický ruch na Bali opäť prudko vzrástol po pandémii koronavírusu. Vládne údaje ukazujú, že za prvý polrok roku 2024 letecky na Bali pricestovalo 2,9 milióna zahraničných návštevníkov, čo je 65 percent z celkového počtu príletov do Indonézie. Úrady na Bali registrujú dnes 541 hotelov, v roku 2019 to bolo 507.



Minister turizmu Sandiaga Uno preto začiatkom septembra povedal, že vláda sa chce vyhnúť "situácii ako v Barcelone, kde sa turisti stali verejnými nepriateľmi.“