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Indonézia: Viceprezident odstúpil pre škandál s maturitným vysvedčením
Tlak na odstúpenie viceprezidenta zosilnel po tom, ako Najvyšší súd minulý mesiac rozhodol o zneplatnení jeho maturitného vysvedčenia.
Autor TASR
Jakarta 12. novembra (TASR) - Indonézsky viceprezident Gibran Rakabuming Raka vo štvrtok odstúpil z funkcie pre škandál so svojím maturitným vysvedčením. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Ako oznámil predseda indonézskeho parlamentu Ahmad Muzani, viceprezident vedeniu parlamentu doručil list s oznámením o odstúpení a rovnaký doručil aj prezidentovi Prabowovi Subiantovi.
Tlak na odstúpenie viceprezidenta zosilnel po tom, ako Najvyšší súd minulý mesiac rozhodol o zneplatnení jeho maturitného vysvedčenia.
Indonézie tiež v poslednom období čelí rozsiahlym protestom proti hospodárskym ťažkostiam, korupcii, autoritárskemu fungovaniu vlády a spôsobu, akým úrady riešia niekoľkomesačné ničivé lesné požiare.
Gibran je synom bývalého prezidenta Joka Widoda známeho pod prezývkou Jokowi, ktorého vo funkcii vystriedal súčasný prezident. Odstúpenie Gibrana z funkcie podľa AFP pravdepodobne skomplikuje politickú spoluprácu medzi oboma politikmi.
Analytik Khairul Fahmi z Inštitútu pre bezpečnostné a strategické štúdie (ISESS) odstúpenie považuje za významnú zmenu v politických vzťahoch, ktoré však nemusí ohroziť stabilitu vlády.
Exprezident si zachová politický vplyv, jeho politickí spojenci však môžu stratiť priamy prístup k moci. Zároveń prezident Prabowo získa väčší priestor na upevnenie svojho postavenia a presadzovania vlastnej politickej agendy, uviedol Fahmi pre AFP.
Ako oznámil predseda indonézskeho parlamentu Ahmad Muzani, viceprezident vedeniu parlamentu doručil list s oznámením o odstúpení a rovnaký doručil aj prezidentovi Prabowovi Subiantovi.
Tlak na odstúpenie viceprezidenta zosilnel po tom, ako Najvyšší súd minulý mesiac rozhodol o zneplatnení jeho maturitného vysvedčenia.
Indonézie tiež v poslednom období čelí rozsiahlym protestom proti hospodárskym ťažkostiam, korupcii, autoritárskemu fungovaniu vlády a spôsobu, akým úrady riešia niekoľkomesačné ničivé lesné požiare.
Gibran je synom bývalého prezidenta Joka Widoda známeho pod prezývkou Jokowi, ktorého vo funkcii vystriedal súčasný prezident. Odstúpenie Gibrana z funkcie podľa AFP pravdepodobne skomplikuje politickú spoluprácu medzi oboma politikmi.
Analytik Khairul Fahmi z Inštitútu pre bezpečnostné a strategické štúdie (ISESS) odstúpenie považuje za významnú zmenu v politických vzťahoch, ktoré však nemusí ohroziť stabilitu vlády.
Exprezident si zachová politický vplyv, jeho politickí spojenci však môžu stratiť priamy prístup k moci. Zároveń prezident Prabowo získa väčší priestor na upevnenie svojho postavenia a presadzovania vlastnej politickej agendy, uviedol Fahmi pre AFP.