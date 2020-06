Vláda v Indonézii zrušila moslimom púť hadždž

Jakarta 2. júna (TASR) - Vyše 200.000 Indonézanom dúfajúcim, že sa tento rok zúčastnia na tradičnej púti hadždž v Saudskej Arábii, vláda zrušila ich plány. Dôvodom je neistota spôsobená pandémiou nového koronavírusu. V utorok to oznámil indonézsky minister pre náboženské záležitosti Fachrul Razi, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



"Saudskoarabské úrady ešte nedali povolenie na vstup pútnikom zo žiadnej krajiny," vysvetlil minister.



"Z toho dôvodu nebudeme mať dostatok času pripraviť sa, predovšetkým pokiaľ ide o ochranu pútnikov," dodal na online tlačovej konferencii.



Indonézia stanovila kvótu pre tohtoročnú púť hadždž 221.000 pútnikov, ako uviedla už skôr vláda.



Hadždž sa mal konať tento rok koncom júla, ale saudskoarabské kráľovstvo ešte neoznámilo, či ju zruší.



Saudská Arábia začala v nedeľu postupne znovu otvárať mešitu proroka Mohameda v meste Medina, jednom z dvoch najposvätenejších miest islamu, a to po dvoch mesiacoch zatvorenia z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19, spôsobovaného novým koronavírusom.



Kráľovstvo pre pandémiu už koncom februára pozastavilo moslimské púte nazvané umra do Mekky, ďalšieho z dvoch najposvätnejších miest islamu.



Indonézia zaznamenala v utorok 609 nových prípadov nákazy koronavírusom, celkový počet infekcií je tak 27.549, informoval hovorca pracovnej skupiny pre ochorenie COVID-19 v krajine Achmad Yurianto.



Celkový počet úmrtí stúpol na 1.663, keď v noci na utorok pribudlo 22 mŕtvych.