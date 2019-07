Indonézia vráti Austrálii viac ako 200 ton odpadu

Problém so skládkami odpadu v krajinách juhovýchodnej Ázie trvá odvtedy, čo Čína v roku 2018 prestala zo zahraničia prijímať väčšinu recyklovateľného odpadu.

Jakarta 9. júla (TASR) - Indonézia oznámila, že Austrálii vráti viac ako 200 ton odpadu, informovala agentúra AFP.



Osem kontajnerov s odpadom dovezeným z Austrálie malo obsahovať len papier, ale pri obhliadke sa našli aj iné materiály vrátane plastových fliaš a obalov, použitých plienok, elektroniky a plechoviek. Vzhľadom na to indonézske ministerstvo životného prostredia odporučilo "tieto položky reexportovať".



Ako ministerstvo vysvetlilo vo svojom vyhlásení, stane sa tak v záujme ochrany verejnosti a prírodného prostredia Indonézie - osobitne v provincii Východná Jáva - pred nebezpečným a toxickým odpadom.



Rozvinuté štáty sú tak teraz nútené hľadať iné krajiny, do ktorých by svoj odpad vyviezli. Obrovské množstvo odpadového plastu sa presmerovalo do juhovýchodnej Ázie - do Malajzie a Indonézie a v menšej miere aj na Filipíny. Tieto krajiny sa však dovozu odpadu z cudziny čoraz viac bránia.



Indonézia minulý týždeň napríklad oznámila, že Francúzsku a ďalším rozvinutým štátom vrátila 49 kontajnerov s odpadom.



Susedná Malajzia v máji expedovala do Austrálie, Bangladéša, Číny, Japonska, Kanady, Saudskej Arábie a USA 450 ton z nich dovozeného plastového odpadu.



Filipíny v júni vrátili Kanade 69 kontajerov s odpadom, čím sa skončila dlhý diplomatický spor týchto dvoch krajín.



Podľa neziskovej organizácie Svetový fond na ochranu prírody sa ročne na svete vyprodukuje približne 300 miliónov ton plastov, pričom väčšina z nich končí na skládkach alebo znečisťuje moria.