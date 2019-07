Indonézia vrátila kontajnery s odpadom do Francúzska a Hongkongu

Každý rok sa vyprodukuje približne 300 miliónov ton plastov, ako uviedol Svetový fond na ochranu prírody (WWF).

Jakarta 30. júla (TASR) - Indonézia vrátila sedem lodných prepravných kontajnerov s ilegálne dovezeným odpadom naspäť do Francúzska a Hongkongu, informoval v utorok predstaviteľ colnice. Ide o najnovší krok juhovýchodnej ázijskej krajiny, ktorá začala vracať odpad do bohatých krajín jeho pôvodu.



Kontajnery boli plné zmiešaných smetí, plastového odpadu a nebezpečného materiálu, čo je porušením dovozových pravidiel, uviedli colníci na indonézskom ostrove Batam s rovnomenným prístavom neďaleko Singapuru.



"Kontajnery už odišli v pondelok a na mieste bolo aj niekoľko predstaviteľov colného úradu, ktorí dohliadli na odchod lode," povedal šéf miestneho colného úradu Suseila Brata pre tlačovú agentúru AFP.



Hovorca colnice Sumarna už skôr pre AFP uviedol, že päť kontajnerov poslali do Hongkongu a dva smerujú naspäť do Francúzska.



Úrady ešte čakajú na povolenie vrátiť ďalších 42 kontajnerov odpadu nachádzajúcich sa v prístave, vrátane kontajnerov z USA, Austrálie a Nemecka.



Jakarta v posledných mesiacoch vystupňovala monitorovanie dovážaného odpadu, pretože robí kroky proti tomu, aby Indonézia slúžila ako skladisko zahraničného odpadu.



Podstatnú časť plastového odpadu z celého sveta dlhé roky prijímala Čína, ale svoje dvere pre zahraničný odpad zatvorila vlani v snahe vyčistiť si a ozdraviť životné prostredie.



Obrovské množstvá odpadu boli odvtedy presmerované do juhovýchodnej Ázie, vrátane Malajzie, Indonézie a v menšej miere aj Filipín.



Celosvetové obavy zo znečistenia plastami ešte prehĺbili šokujúce zábery riek upchatých odpadkami v juhovýchodnej Ázii a veľký počet mŕtvych morských živočíchov nachádzaných s kilogramami plastových či iných odpadkov v žalúdkoch.



Každý rok sa vyprodukuje približne 300 miliónov ton plastov, ako uviedol Svetový fond na ochranu prírody (WWF). Väčšina týchto plastov skončí v odpadových jamách alebo v moriach, ktoré znečisťujú. Z tejto situácie sa už vyvinula stále sa zhoršujúca medzinárodná kríza.