Dráma so šťastným koncom: Všetci z potopenej lode sú v bezpečí
Kapitán podľa vyjadrení majiteľa lode nahlásil, že plavidlo sa potopilo po tom, čo provu v nepriaznivom počasí poškodili veľké vlny.
Autor TASR
Jakarta 31. marca (TASR) - Indonézskym pátracím tímom sa v utorok podarilo zachrániť 21 ľudí z člna, pomocou ktorého sa deň predtým evakuovali z potápajúcej lode. Podľa pôvodných správ sa na palube nachádzalo 27 osôb, no preživší potvrdili menší počet cestujúcich. TASR o tom informuje na základe agentúry AP.
Záchranári našli ľudí na člne asi 46 kilometrov od miesta potopenia ich lode v okolí ostrova Taliabu. Všetci pasažieri, prevažne rybári, sú v bezpečí, potvrdil Muhammad Rizal, vedúci úradu pre pátracie a záchranné akcie v meste Palu.
Indonézski predstavitelia najskôr informovali, že po nehode je nezvestných 27 osôb, no preživší následne potvrdili, že šesť ľudí uvedených na zozname pasažierov sa na ceste nakoniec nezúčastnilo.
Loď Nazila 05 vyplávala v nedeľu krátko po zotmení z ostrova Taliabu v provincii Severné Moluky do obce Kema v provincii Severné Sulawesi, potvrdil Rizal. Podľa neho je loď často používaná na prepravu turistov, no miestni ju tiež využívajú na rybolov či prepravu malého počtu osôb.
Kapitán podľa vyjadrení majiteľa lode nahlásil, že plavidlo sa potopilo po tom, čo provu v nepriaznivom počasí poškodili veľké vlny.
Indonézia je ostrovný štát, ktorý tvorí viac ako 17.000 ostrovov. Lodná doprava je preto využívaná bežne, no vzhľadom na nedostatočné bezpečnostné predpisy a problémy s preľudnením dochádza k podobným nehodám často, ozrejmila AP.
Záchranári našli ľudí na člne asi 46 kilometrov od miesta potopenia ich lode v okolí ostrova Taliabu. Všetci pasažieri, prevažne rybári, sú v bezpečí, potvrdil Muhammad Rizal, vedúci úradu pre pátracie a záchranné akcie v meste Palu.
Indonézski predstavitelia najskôr informovali, že po nehode je nezvestných 27 osôb, no preživší následne potvrdili, že šesť ľudí uvedených na zozname pasažierov sa na ceste nakoniec nezúčastnilo.
Loď Nazila 05 vyplávala v nedeľu krátko po zotmení z ostrova Taliabu v provincii Severné Moluky do obce Kema v provincii Severné Sulawesi, potvrdil Rizal. Podľa neho je loď často používaná na prepravu turistov, no miestni ju tiež využívajú na rybolov či prepravu malého počtu osôb.
Kapitán podľa vyjadrení majiteľa lode nahlásil, že plavidlo sa potopilo po tom, čo provu v nepriaznivom počasí poškodili veľké vlny.
Indonézia je ostrovný štát, ktorý tvorí viac ako 17.000 ostrovov. Lodná doprava je preto využívaná bežne, no vzhľadom na nedostatočné bezpečnostné predpisy a problémy s preľudnením dochádza k podobným nehodám často, ozrejmila AP.