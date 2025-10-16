Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Indonéziu zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,5

Ilustračné foto Foto: TASR

V Indonézii, ktorú tvorí viac ako 17.000 ostrovov, sú zemetrasenia časté, pretože leží na tzv. ohnivom kruhu.

Autor TASR
Jakarta 16. októbra (TASR) - Východoindonézsku provinciu Papua postihlo vo štvrtok zemetrasenie s magnitúdou 6,5, potvrdil americký geologický úrad (USGS). Žiadne informácie o prípadných škodách bezprostredne známe neboli a úrady nevydali ani varovanie pred prívalovou vlnou cunami. TASR správu prebrala z agentúry AFP.

Epicentrum zemetrasenia sa podľa USGS nachádzalo asi 200 kilometrov od mesta Jayapura na severnom pobreží provincie v hĺbke 35 kilometrov. Región zasiahlo o 14.48 h miestneho času (7.48 h SELČ).

Indonézsky úrad pre meteorológiu, klimatológiu a geofyziku (BMKG) stanovil magnitúdu zemetrasenia na 6,4 v hĺbke 16 kilometrov. Podľa riaditeľa agentúry úradu pre zemetrasenia a cunami Daryonoa neboli doposiaľ zaznamenané žiadne dotrasy.

V Indonézii, ktorú tvorí viac ako 17.000 ostrovov, sú zemetrasenia časté, pretože leží na tzv. ohnivom kruhu. Týmto termínom sa označuje oblasť zvýšenej seizmickej aktivity na okrajoch Tichého oceánu, kde sa stretávajú viaceré tektonické dosky.
