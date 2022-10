Indonézia vyšetruje úmrtia detí s akútnym poškodením obličiek

Jakarta 19. októbra (TASR) - Takmer 100 detí už tento rok zomrelo v Indonézii v dôsledku akútneho poškodenia obličiek. K náhlemu zvýšeniu počtu takýchto úmrtí pritom prichádza v období, keď v africkej Gambii vyšetrujú úmrtia 70 detí s akútnym poškodením obličiek, súvisiacim s užitím sirupu na horúčku. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy agentúry Reuters.



Úrady v Gambii v súčasnosti vyšetrujú úmrtia 70 detí v súvislosti s užitím paracetamolového sirupu určeného na liečbu horúčky, ktorý obsahoval nadmerné množstvo dietylénglykolu a etylénglykolu.



Predstavitelia indonézskeho úradu pre lieky a potraviny uviedli, že sirupy prešetrované v Gambii nie sú dostupné v Indonézii a látky, ktoré tieto sirupy obsahovali, sú zakázané vo všetkých liečebných sirupoch predávaných v tejto juhovýchodoázijskej ostrovnej krajine.



"V rámci preventívnych opatrení požiadalo ministerstvo všetkých zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach, aby dočasne nepredpisovali alebo neposkytovali tekuté alebo sirupové liečivá, kým neukončíme náš výskum a vyšetrovanie," uviedol hovorca indonézskeho ministerstva zdravotníctva.



Do 18. októbra evidovali indonézske úrady 206 prípadov akútneho poškodenia obličiek u detí, z ktorých 99 sa skončilo smrťou. Podľa hovorcu rezortu zdravotníctva bolo 65 percent zaznamenaných prípadov liečených v Jakarte.



Indonézske ministerstvo zdravotnícka tiež zaobstaralo špeciálne lieky na liečbu akútneho poškodenia obličiek, kým prebieha vyšetrovanie úmrtí.



Indonézia stanovila tím expertov, ktorý sa vyšetrovaním bude zaoberať, zložený z miestnych zdravotníkov a pediatrov, ako aj z predstaviteľov Svetového zdravotníckeho úradu (WHO). Prípad bude tento tím konzultovať aj s expertami WHO, vyšetrujúcimi úmrtia detí v Gambii.



V liste z 18. októbra, do ktorého nahliadol Reuters, požiadalo ministerstvo nemocnice, aby od rodín zosnulých detí vyzbierali všetky lieky podávané deťom s akútnym poškodením obličiek. Liečivá budú následne podrobené toxikologickým testom.