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Indonézia zachránila samicu orangutana s mláďaťom pred lesným požiarom
Po najnovšej záchrannej akcii tak v okrese Ketapang v Západnom Kalimantane za necelý mesiac evakuovali už celkovo deväť orangutanov ohrozených lesnými požiarmi.
Autor TASR
Jakarta 5. septembra (TASR) - Samicu orangutana a jej mláďa, ktorých ohrozovali lesné požiare šíriace sa do ich prirodzeného prostredia v Indonézii, sa záchranárom začiatkom týždňa podarilo dostať do bezpečia, uviedli v sobotu miestni predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Indonézia už niekoľko týždňov zápasí s lesnými požiarmi, ktoré zahalili časti ostrovov Borneo a Sumatra smogom, pričom dym prispieva k znečisteniu ovzdušia aj v Malajzii, Singapure a na Filipínach.
Dvojicu orangutanov záchranári sledovali od júla po tom, čo ich spozorovali v oblasti plantáží neďaleko lesa v provincii Západný Kalimantan, uviedla vo svojom vyhlásení miestna agentúra na ochranu prírodných zdrojov.
Keď sa však oheň rozšíril do blízkosti ich biotopu, úrady vo štvrtok rozhodli o ich evakuácii do záchranného centra, ktoré prevádzkuje nadácia na ochranu voľne žijúcich zvierat YIARI.
Ich zdravotný stav dôkladne sledujú veterinári, pričom predbežné vyšetrenie u oboch primátov nezistilo žiadne popáleniny.
„Dlhodobé vystavenie dymu môže ovplyvniť dýchací systém orangutanov, najmä ak je koncentrácia dymu v ich biotope veľmi vysoká,“ uviedol vo vyhlásení veterinár z nadácie YIARI.
„Obe zvieratá budú naďalej monitorované počas pobytu v záchrannom a rehabilitačnom centre,“ dodal.
Po najnovšej záchrannej akcii tak v okrese Ketapang v Západnom Kalimantane za necelý mesiac evakuovali už celkovo deväť orangutanov ohrozených lesnými požiarmi.
Jeden z orangutanov však po záchrane minulý týždeň uhynul. Výsledky pitvy naznačujú, že príčinou jeho smrti bolo nadýchanie sa dymu.
Indonézia už niekoľko týždňov zápasí s lesnými požiarmi, ktoré zahalili časti ostrovov Borneo a Sumatra smogom, pričom dym prispieva k znečisteniu ovzdušia aj v Malajzii, Singapure a na Filipínach.
Dvojicu orangutanov záchranári sledovali od júla po tom, čo ich spozorovali v oblasti plantáží neďaleko lesa v provincii Západný Kalimantan, uviedla vo svojom vyhlásení miestna agentúra na ochranu prírodných zdrojov.
Keď sa však oheň rozšíril do blízkosti ich biotopu, úrady vo štvrtok rozhodli o ich evakuácii do záchranného centra, ktoré prevádzkuje nadácia na ochranu voľne žijúcich zvierat YIARI.
Ich zdravotný stav dôkladne sledujú veterinári, pričom predbežné vyšetrenie u oboch primátov nezistilo žiadne popáleniny.
„Dlhodobé vystavenie dymu môže ovplyvniť dýchací systém orangutanov, najmä ak je koncentrácia dymu v ich biotope veľmi vysoká,“ uviedol vo vyhlásení veterinár z nadácie YIARI.
„Obe zvieratá budú naďalej monitorované počas pobytu v záchrannom a rehabilitačnom centre,“ dodal.
Po najnovšej záchrannej akcii tak v okrese Ketapang v Západnom Kalimantane za necelý mesiac evakuovali už celkovo deväť orangutanov ohrozených lesnými požiarmi.
Jeden z orangutanov však po záchrane minulý týždeň uhynul. Výsledky pitvy naznačujú, že príčinou jeho smrti bolo nadýchanie sa dymu.