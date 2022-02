Indonézia zakázala zahraničným turistom prílety do metropoly Jakarta

Jakarta 7. februára (TASR) - Indonézia dočasne zakázala zahraničným turistom vstup do krajiny cez letisko v metropole Jakarta v snahe spomaliť nárast prípadov nákazy koronavírusovým variantom omikron, oznámilo tamojšie ministerstvo dopravy. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.



Indonézia zaznamenala rýchly nárast v počte prípadov - s 36.000 infekciami za nedeľu. Obsadenosť lôžok pacientmi s koronavírusom v nemocniciach v Jakarte dosiahla 63 percent.



Zákaz turistom prilietať na letisko v Jakarte prichádza len niekoľko dní po tom, čo indonézsky ostrov Bali po takmer dvoch rokoch privítal svoj prvý medzinárodný let so šiestimi zahraničnými návštevníkmi na palube, pripomína agentúra Reuters.



Nové nariadenie sa vzťahuje na turistov zo zahraničia a Indonézanov, ktorí vycestovali do zahraničia na sviatky, uviedlo vo vyhlásení zverejnenom v nedeľu neskoro večer indonézske ministerstvo dopravy.



Turisti však naďalej budú môcť letecky pricestovať na ostrov Bali, ako aj na letiská Batam a Tanjung Pinang na Riauských ostrovoch blízko Singapuru.



Indonézska polícia v centre Jakarty zaviedla nočný zákaz vychádzania - od polnoci do štvrtej hodiny ráno - po tom, čo počet infekcií naďalej stúpal, píše Reuters. Tamojší predstavitelia upozornili, že nárast v počte prípadov nákazy omikronom nedosiahne vrchol do konca februára.