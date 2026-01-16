< sekcia Zahraničie
Indonézia žaluje firmy za ničenie životného prostredia
Environmentalisti, experti a vláda poukázali na nepriaznivý vplyv odlesňovania krajiny, ktoré malo podľa nich spôsobiť, že bahno a kmene stromov pri povodniach zavalili dediny na severozápade ostrova.
Autor TASR
Jakarta 16. januára (TASR) - Indonézska vláda podala viaceré žaloby, v ktorých od šiestich firiem žiada odškodné v prepočte takmer 300 miliónov dolárov (258 miliónov eur). Žaloby súvisia s minuloročnými rozsiahlymi záplavami na Sumatre, pri ktorých zahynulo viac ako 1000 ľudí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Environmentalisti, experti a vláda poukázali na nepriaznivý vplyv odlesňovania krajiny, ktoré malo podľa nich spôsobiť, že bahno a kmene stromov pri povodniach zavalili dediny na severozápade ostrova.
Vláda preto žiada od šiestich spoločností v prepočte 284 miliónov dolárov (244 miliónov eur) za nešpecifikované škody na území s rozlohou viac ako 2500 hektárov, informovalo ministerstvo životného prostredia. Tento rezort vo štvrtkovom vyhlásení deklaroval, že každá firma, ktorá „profituje z poškodzovania ekosystému, musí byť zodpovedná za jeho obnovu“.
Ochranári hovoria, že svoj podiel zodpovednosti na tom má aj vláda, keď spoločnostiam udeľuje povolenia, aby mohli kultivovať veľké plochy pôdy. Podľa indonézskej pobočky organizácie Greenpeace sú žaloby minimálnym krokom a úrady by mali komplexne preskúmať politické rozhodnutia, ktoré viedli ku katastrofe.
Ťažba dreva, hospodárske plantáže a požiare za uplynulé desaťročia zničili rozsiahlu časť dažďového pralesa. Podľa projektu od start-upu The TreeMap's prišla Indonézia len v roku 2024 o 240.000 hektárov rozlohy pralesa.
Ministerstvo lesného hospodárstva v decembri uviedlo, že vláda zruší 22 povolení, ktoré zahŕňajú viac ako 100.000 hektárov pôdy na Sumatre.
Environmentalisti, experti a vláda poukázali na nepriaznivý vplyv odlesňovania krajiny, ktoré malo podľa nich spôsobiť, že bahno a kmene stromov pri povodniach zavalili dediny na severozápade ostrova.
Vláda preto žiada od šiestich spoločností v prepočte 284 miliónov dolárov (244 miliónov eur) za nešpecifikované škody na území s rozlohou viac ako 2500 hektárov, informovalo ministerstvo životného prostredia. Tento rezort vo štvrtkovom vyhlásení deklaroval, že každá firma, ktorá „profituje z poškodzovania ekosystému, musí byť zodpovedná za jeho obnovu“.
Ochranári hovoria, že svoj podiel zodpovednosti na tom má aj vláda, keď spoločnostiam udeľuje povolenia, aby mohli kultivovať veľké plochy pôdy. Podľa indonézskej pobočky organizácie Greenpeace sú žaloby minimálnym krokom a úrady by mali komplexne preskúmať politické rozhodnutia, ktoré viedli ku katastrofe.
Ťažba dreva, hospodárske plantáže a požiare za uplynulé desaťročia zničili rozsiahlu časť dažďového pralesa. Podľa projektu od start-upu The TreeMap's prišla Indonézia len v roku 2024 o 240.000 hektárov rozlohy pralesa.
Ministerstvo lesného hospodárstva v decembri uviedlo, že vláda zruší 22 povolení, ktoré zahŕňajú viac ako 100.000 hektárov pôdy na Sumatre.