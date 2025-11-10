< sekcia Zahraničie
Indonézia zaradila na zoznam hrdinov exprezidenta Suharta
Bývalý prezident Suharto zomrel v roku 2008 vo veku 86 rokov.
Autor TASR
Jakarta 10. novembra (TASR) - Indonézia zaradila v pondelok bývalého prezidenta Suharta na zoznam národných hrdinov. Došlo k tomu napriek námietkam aktivistov a akademikov, že v období vlády zosnulého vojenského diktátora sa v krajine porušovali ľudské práva, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Podľa dekrétu sa Suharto stal národným hrdinom spolu s ďalšími deviatimi osobami. Na zozname sa celkovo nachádza viac ako 200 ľudí vrátane prvého demokraticky zvoleného prezidenta, prominentných obhajcov ženských práv či bojovníkov za nezávislosť. Súčasný prezident Prabowo Subianto predsedal pondelkovému slávnostnému ceremoniálu pri príležitosti Dňa národných hrdinov.
Bývalý prezident Suharto zomrel v roku 2008 vo veku 86 rokov. V Indonézii vládol viac ako tri desaťročia, keď moc získal v roku 1967 po rozsiahlej protikomunistickej kampani a odvolaní z funkcie jeho predchodcu prezidenta Sukarna. Suhartovu vládu poznačili obvinenia z korupcie a porušovania ľudských práv vrátane násilného potláčania politických disidentov, píše AFP.
Približne 500 osôb z občianskej spoločnosti, aktivistov a akademikov uverejnilo minulý týždeň list adresovaný Prabowovi a žiadali, aby bývalému lídrovi neudelil titul hrdinu. Označovali to za zradu obetí Suhartovej vlády a demokratických hodnôt, čo podľa nich predstavuje nebezpečné skreslenie histórie, píše AFP. Úrad prezidenta v reakcii na pobúrenie zdôraznil, že líder krajiny má právo udeliť tento titul komukoľvek, koho vyberie.
Štátny tajomník Prasetyo Hadi rozhodnutie obhajoval. „Je to súčasť toho, ako si ctíme našich predchodcov, najmä našich vodcov, ktorí nepochybne mimoriadnym spôsobom prispeli národu a krajine,“ povedal novinárom.
Voči Prabowovi sa po víťazstve vo voľbách minulý rok uskutočnila séria násilných protestov najmä pre nespokojnosť s ekonomickou nerovnosťou a veľkými výhodami pre zákonodarcov.
Medzi ďalších deväť nových hrdinov Indonézie sa zaradili zavraždená odborárska aktivistka Marsinah a bývalý prezident Abdurrahman Wahid, ktorý zomrel v roku 2009.
