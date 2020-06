V Indonézii zastrelili muža, ktorý zabil policajta samurajským mečom

Jakarta 1. júna (TASR) - Indonézska polícia v pondelok zastrelila muža podozrivého z prepojenia na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS), ktorý zabil policajta samurajským mečom. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady.



Útok sa odohral na policajnej stanici v provincii Južný Kalimantan. Hovorca polície uviedol, že muža zastrelili po tom, čo ťažko zranil prvého policajta a pokúsil sa napadnúť dvoch ďalších.



Pred útokom stihol páchateľ zapáliť policajné auto. Zomrel počas prevozu do nemocnice na následky strelných poranení. Na mieste činu polícia zadržala meč, vlajku v štýle Islamského štátu a malé vydanie Koránu. Polícia vyšetruje, či bol útočník napojený na IS, alebo či bol touto teroristickou organizáciou len inšpirovaný.



Od bombových útokov na indonézsky ostrov Bali v roku 2002, pri ktorom zahynulo 202 ľudí - väčšinou zo zahraničia-, podnikla Indonézia tvrdé zásahy proti islamským militantom. V posledných rokoch džihádisti podnikajú v Indonézii spravidla len menšie útoky namierené na vládne a policajné ciele.