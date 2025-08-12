Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 12. august 2025Meniny má Darina
< sekcia Zahraničie

Východ Indonézie zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,3

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Zemetrasenie s magnitúdou 6,2, ktoré v januári 2021 otriaslo ostrovom Sulawesi, si vyžiadalo viac než 100 obetí a tisíce ľudí prišli o strechu nad hlavou.

Autor TASR
Jakarta 12. augusta (TASR) — Zemetrasenie s magnitúdou 6,3 zasiahlo v utorok provinciu Papua ležiacu na východe Indonézie na ostrove Nová Guinea. Uviedla to Geologická služba USA (USGS). Varovanie pred prívalovými vlnami cunami však príslušné centrum PTWC nevydalo, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.

Epicentrum zemetrasenia zaznamenaného okolo 17.24 h miestneho času (10.24 SELČ) sa USGS nachádzalo približne 193 kilometrov severozápadne od papuánskeho mesta Abepura.

Bezprostredne neboli hlásené žiadne obete ani škody.

V Indonézii, rozkladajúcej sa na viac ako 17.000 ostrovoch, sú zemetrasenia časté, pretože leží na tzv. ohnivom kruhu. Označuje sa tak oblasť zvýšenej seizmickej aktivity, ktorá obkolesuje základňu Tichého oceánu, kde sa stretávajú viaceré tektonické dosky.

Zemetrasenie s magnitúdou 6,2, ktoré v januári 2021 otriaslo ostrovom Sulawesi, si vyžiadalo viac než 100 obetí a tisíce ľudí prišli o strechu nad hlavou.

Viac ako 2200 ľudí prišlo o život v roku 2018 v Palu, hlavnom meste provincie Stredné Sulawesi, ktorú zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 7,5 a následná vlna cunami.
.

Neprehliadnite

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške

ŠEPEĽOVÁ: Hrať na MS je jedinečné a dúfam, že si to budeme pamätať