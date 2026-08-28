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Indonézia zintenzívňuje boj proti požiarom a škodlivému dymu
Krajina s 289 miliónmi obyvateľov čelí v súčasnosti dôsledkom mimoriadne silného klimatického javu El Niňo.
Autor TASR
Jakarta 28. augusta (TASR) - Indonézia zintenzívnila úsilie v boji proti lesným požiarom pomocou umelého vyvolávania dažďa a leteckého hasenia, keďže tisíce ľudí po celej krajine majú problémy s dýchaním v dôsledku dymu a smogu, uviedli v piatok miestne úrady. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Indonézia bojuje s lesnými požiarmi už niekoľko týždňov. Viac ako päť miliónov ľudí na ostrovoch Borneo a Sumatra je priamo vystavených riziku škodlivého smogu, ktorý sa šíri z desiatok požiarov po celom súostroví, uviedol námestník ministra zdravotníctva Dante Saksono Harbuwono. Dodal, že v júli a v auguste ošetrili v dôsledku infekcie dýchacích ciest približne 13.500 ľudí.
Niekoľko škôl dočasne zatvorili, pričom smog spôsobil zdravotné ťažkosti aj ľuďom v Singapure a v Malajzii.
Mimovládne organizácie zriadili v meste Palangkaraja na ostrove Borneo, dva útulky pre dojčatá a deti vystavené smogu, plánuje sa zriadenie aj ďalších.
Námestník ministra poukázal na to, že dlhodobé vystavenie toxickému ovzdušiu môže spôsobiť vážne dlhodobé zdravotné komplikácie. Uviedol, že ministerstvo distribuovalo po celej Indonézii viac ako päť miliónov rúšok.
Krajina s 289 miliónmi obyvateľov čelí v súčasnosti dôsledkom mimoriadne silného klimatického javu El Niňo.
El Niňo, ktorý prichádza nepravidelne zvyčajne v rozmedzí dvoch až siedmich rokov, mení globálne cirkulačné vzorce, ovplyvňuje zrážky, prúdenie vzduchu a často vedie k extrémnym prejavom počasia - od sucha až po záplavy, pripomenula agentúra AFP. Vedci však očakávajú, že jeho intenzita môže do konca roka dosiahnuť jednu z najsilnejších úrovní v moderných dejinách.
Indonézia bojuje s lesnými požiarmi už niekoľko týždňov. Viac ako päť miliónov ľudí na ostrovoch Borneo a Sumatra je priamo vystavených riziku škodlivého smogu, ktorý sa šíri z desiatok požiarov po celom súostroví, uviedol námestník ministra zdravotníctva Dante Saksono Harbuwono. Dodal, že v júli a v auguste ošetrili v dôsledku infekcie dýchacích ciest približne 13.500 ľudí.
Niekoľko škôl dočasne zatvorili, pričom smog spôsobil zdravotné ťažkosti aj ľuďom v Singapure a v Malajzii.
Mimovládne organizácie zriadili v meste Palangkaraja na ostrove Borneo, dva útulky pre dojčatá a deti vystavené smogu, plánuje sa zriadenie aj ďalších.
Námestník ministra poukázal na to, že dlhodobé vystavenie toxickému ovzdušiu môže spôsobiť vážne dlhodobé zdravotné komplikácie. Uviedol, že ministerstvo distribuovalo po celej Indonézii viac ako päť miliónov rúšok.
Krajina s 289 miliónmi obyvateľov čelí v súčasnosti dôsledkom mimoriadne silného klimatického javu El Niňo.
El Niňo, ktorý prichádza nepravidelne zvyčajne v rozmedzí dvoch až siedmich rokov, mení globálne cirkulačné vzorce, ovplyvňuje zrážky, prúdenie vzduchu a často vedie k extrémnym prejavom počasia - od sucha až po záplavy, pripomenula agentúra AFP. Vedci však očakávajú, že jeho intenzita môže do konca roka dosiahnuť jednu z najsilnejších úrovní v moderných dejinách.