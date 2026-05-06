Streda 6. máj 2026
Nehoda autobusu v obľúbenej turistickej destinácii: Hlásia 16 mŕtvych

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Jakarta 6. mája (TASR) - Zrážka autobusu s autocisternou a následný požiar na indonézskom ostrove Sumatra si v stredu vyžiadala najmenej 16 mŕtvych. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Podľa počiatočných informácii mohla zrážku spôsobiť prasknutá pneumatika autobusu. Vodič autobusu podľa miestnych úradov kvôli tomu „stratil kontrolu a narazil“, čo spôsobilo „obrovský požiar“, ktorý zachvátil obe vozidlá. Cisternové vozidlo prevážalo naftu.

Podľa miestnych úradov zomrelo 14 cestujúcich autobusu a dvaja ľudia v cisternovom vozidle. Ďalší štyria boli hospitalizovaní, traja z nich s vážnymi popáleninami.

Dopravné nehody sú v Indonézii pomerne časté pre zastaralé a zle udržiavané dopravné prostriedky vrátane autobusov, vlakov či dokonca lietadiel. Zrážka dvoch vlakov si minulý mesiac v provincii Západná Jáva vyžiadala životy 16 žien. Poranenia vtedy utrpelo ďalších najmenej 90 ľudí.
