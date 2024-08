Indonézska polícia odhalila zásielku marihuany z Jakarty do Liverpoolu

Jakarta 5. augusta (TASR) - Indonézska polícia zadržala dve osoby pre ich údajné napojenie na sieť pašerákov marihuany. Podarilo sa jej tak odhaliť a prekaziť zásielku drog z juhovýchodnej Ázie do Británie. Informuje o tom TASR s odvolaním na správu agentúry Reuters.



Polícia našla viac ako 30 kíl marihuany ukrytých v baleniach posteľnej bielizne a hračiek pre mačky počas razie 25. júla na letisku Sukarno-Hatta v Jakarte. Pri následnej policajnej prehliadke obchodu našli policajti ďalších viac ako 80 kíl marihuany.



Šéf indonézskej protidrogovej agentúry Marthinus Hukom priblížil, že drogy boli najskôr poslané z Thajska do Indonézie, odkiaľ mali byť odoslané do Európy. Dodal, že dvaja zadržaní občania Indonézie plánovali prepašovať z Jakarty do Liverpoolu viac ako 100 kíl marihuany.



Polícia odhadla hodnotu zadržaných drog na 1,54 milióna dolárov, dodal Marthinus. V prípade dokázania viny za nezákonné obchodovanie s drogami hrozí zadržaným osobám v Indonézii až trest smrti.