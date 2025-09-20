< sekcia Zahraničie
Indonézska sopka Lewotobi Laki-Laki opäť vybuchla a chrlí popol
Miestne úrady vyzvali obyvateľov i turistov, aby sa ku kráteru nepribližovali na menej ako šesť kilometrov.
Autor TASR
Jakarta 20. septembra (TASR) - Sopka Lewotobi Laki-Laki na ostrove Flores vo východnej Indonézii opäť vybuchla a chrlila sopečný popol do výšky niekoľkých kilometrov. Tamojšie úrady vyhlásili najvyšší (štvrtý) stupeň pohotovosti a miestne letisko v sobotu pozastavilo svoju prevádzku, píše TASR podľa agentúry AFP.
Séria nových erupcií na sopke Lewotobi Laki-Laki sa začala v piatok večer. K dosiaľ najväčšej z nich došlo o 22:46 miestneho času. Sopka pri nej vrhala lávu a popol do výšky šesť kilometrov nad svojím vrcholom, informoval indonézsky vulkanologický úrad.
K ďalšej sopečnej činnosti došlo v sobotu ráno; zmienený úrad vtedy zaznamenal niekoľko nových erupcií, vrátane jednej, pri ktorej vychrlila sopka stĺp popola až do výšky 2,5 kilometra.
Miestne úrady vyzvali obyvateľov i turistov, aby sa ku kráteru nepribližovali na menej ako šesť kilometrov. Varovali aj pred tzv. lahárom, bahenným tokom zo sopečného popola a vody, ktorý vzniká pri sopečných erupciách. V prípade silných dažďov môže vyvolať záplavy a je obzvlášť nebezpečný pre oblasti pri riekach.
Svoju prevádzku v dôsledku erupcií dočasne pozastavilo letisko v meste Maumere, ktoré slúži na indonézske vnútroštátne lety. Jeho riaditeľ informoval, že úrady budú pozorne sledovať situáciu v priebehu víkendu, aby sa rozhodli, či letisko následne opäť otvoria.
Sopka Lewotobi Laki-Laki je pomerne aktívna. Jej vlaňajšia novembrová erupcia si vyžiadala deväť obetí na životoch, evakuáciu tisícov ľudí a zrušenie desiatok medzinárodných letov na Bali. Pri júlovej erupcii zase vychrlila popol do výšky až 18 kilometrov a svojou činnosťou narušila leteckú dopravu do neďalekého letoviska Bali; zrušených bolo vtedy 24 letov.
Momentálne však funguje medzinárodné letisko v Bali v normálnej prevádzke, informovali miestne úrady.
Sopka Lewotobi Laki-Laki je vysoká 1584 metrov a je jedným z dvoch aktívnych vulkanických vrcholov Lewotobi. Druhým a „pokojnejším“ je vyšší (1703 metrov) vulkán Lewotobi Perempuan. Termín laki-laki v indonézštine znamená „muž“, výraz perempuan je používaný pre „ženu“, približuje AFP.
Indonézia sa nachádza v oblasti s vysokou seizmickou aktivitou, známou aj ako tichomorský Ohnivý kruh. Výbuchy sopiek sú tam teda pomerne časté, pričom na súostroví sa dovedna nachádza asi 130 aktívnych vulkánov.
Séria nových erupcií na sopke Lewotobi Laki-Laki sa začala v piatok večer. K dosiaľ najväčšej z nich došlo o 22:46 miestneho času. Sopka pri nej vrhala lávu a popol do výšky šesť kilometrov nad svojím vrcholom, informoval indonézsky vulkanologický úrad.
K ďalšej sopečnej činnosti došlo v sobotu ráno; zmienený úrad vtedy zaznamenal niekoľko nových erupcií, vrátane jednej, pri ktorej vychrlila sopka stĺp popola až do výšky 2,5 kilometra.
Miestne úrady vyzvali obyvateľov i turistov, aby sa ku kráteru nepribližovali na menej ako šesť kilometrov. Varovali aj pred tzv. lahárom, bahenným tokom zo sopečného popola a vody, ktorý vzniká pri sopečných erupciách. V prípade silných dažďov môže vyvolať záplavy a je obzvlášť nebezpečný pre oblasti pri riekach.
Svoju prevádzku v dôsledku erupcií dočasne pozastavilo letisko v meste Maumere, ktoré slúži na indonézske vnútroštátne lety. Jeho riaditeľ informoval, že úrady budú pozorne sledovať situáciu v priebehu víkendu, aby sa rozhodli, či letisko následne opäť otvoria.
Sopka Lewotobi Laki-Laki je pomerne aktívna. Jej vlaňajšia novembrová erupcia si vyžiadala deväť obetí na životoch, evakuáciu tisícov ľudí a zrušenie desiatok medzinárodných letov na Bali. Pri júlovej erupcii zase vychrlila popol do výšky až 18 kilometrov a svojou činnosťou narušila leteckú dopravu do neďalekého letoviska Bali; zrušených bolo vtedy 24 letov.
Momentálne však funguje medzinárodné letisko v Bali v normálnej prevádzke, informovali miestne úrady.
Sopka Lewotobi Laki-Laki je vysoká 1584 metrov a je jedným z dvoch aktívnych vulkanických vrcholov Lewotobi. Druhým a „pokojnejším“ je vyšší (1703 metrov) vulkán Lewotobi Perempuan. Termín laki-laki v indonézštine znamená „muž“, výraz perempuan je používaný pre „ženu“, približuje AFP.
Indonézia sa nachádza v oblasti s vysokou seizmickou aktivitou, známou aj ako tichomorský Ohnivý kruh. Výbuchy sopiek sú tam teda pomerne časté, pričom na súostroví sa dovedna nachádza asi 130 aktívnych vulkánov.