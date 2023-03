Indonézska sopka Merapi opäť eruptovala; vychrlila horúci popol a lávu

Jakarta 18. marca (TASR) - K erupcii indonézskej sopky Merapi, jednej z najaktívnejších na svete, došlo v piatok neskoro večer a v sobotu pokračovala v chrlení horúceho sopečného popola a lávy, informovala agentúra AFP.



Zábery lávy vytekajúcej z krátera sopky a hustý mrak horúceho dymu stúpajúci do výšky 1300 metrov zverejnili indonézski vulkanológovia z vládneho pozorovateľského centra. Zároveň upozornili miestnych obyvateľov, aby boli v strehu najmä v súvislosti so sopečnými bahennými prúdmi, a to predovšetkým, keď v okolí Merapi prší.



Erupciu tejto sopky zaznamenali aj minulý týždeň, pričom sopečný popol zasypal najmenej osem dedín v jej okolí, píše AFP.



Merapi, ktorej názov v preklade znamená "ohnivá hora", sa nachádza na hraniciach indonézskych provincií Centrálna Jáva a Jogjakarta vo vzdialenosti zhruba 400 kilometrov juhovýchodne od metropoly Jakarta.



Sopka s prestávkami eruptuje už od roku 2020, v dôsledku čoho museli byť evakuované tisíce ľudí. K poslednému väčšiemu výbuchu tohto vulkánu došlo v roku 2010; o život vtedy prišlo viac než 350 ľudí a ďalších 400.000 muselo opustiť svoje domovy.



Vulkanológovia minulý týždeň uviedli, že sopka zažíva najaktívnejšie obdobie od roku 2021.