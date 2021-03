Indonézska sopka Sinabung sa opäť prebudila k životu

Jakarta 11. marca (TASR) - Sopka Sinabung na indonézskom ostrove Sumatra vo štvrtok vybuchla, pričom chrlila popol do výšky 1000 metrov. Podľa agentúry DPA úrady nehlásili zranených ani mŕtvych.



Sinabung vybuchuje s prestávkami už celé roky. V roku 2016 zahynulo deväť dedinčanov po tom, čo sopka vyvrhla plyn a vulkanické materiály - známe ako pyroklastický prúd. Úrady dedinčanom odporučili, aby sa zdržiavali mimo zakázanej zóny, ktorú vyhlásili v okruhu približne tri až päť kilometrov od krátera sopky.



Sopka Sinabung chrlila popol k oblohe aj 25. februára, a to do výšky 1500 metrov. Erupcia trvala vyše tri minúty. Obete neboli hlásené.



Indonézia má najväčší počet aktívnych sopiek na svete - je ich približne 130 a výbuchy 77 z nich sa datujú ešte pred začiatkom 17. storočia.



Indonézia, ktorá je najväčším súostrovím sveta, sa nachádza v tzv. Ohnivom kruhu, čo je oblúk sopiek a tektonicky nepokojných oblastí obopínajúcich tichomorskú panvu.