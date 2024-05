Indonézska vláda po výbuchoch sopky trvalo presídli takmer 10.000 ľudí

Jakarta 3. mája (TASR) – Indonézska vláda trvalo presídli takmer 10.000 obyvateľov žijúcich v okolí sopky Ruang. Dôvodom sú obavy o dlhodobú obývateľnosť ostrova, kde sa sopka nachádza, vyvolané sériou nedávnych vulkanických explózií, vyhlásil v piatok jeden z predstaviteľov kabinetu. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ostrov Ruang s rovnomennou sopkou ležiaci v provincii Severné Sulawesi má približne 9800 obyvateľov. V uplynulých týždňoch však boli nútení opustiť svoje domovy, pretože sopka neustále chrlila lávu, popol a dym až do výšky niekoľkých kilometrov.



Úrady tento týždeň zvýšili pre sopku stupeň ohrozenia na maximum po uzavretí oblastného letiska v meste Manado. Zároveň varovali pred rizikom vzniku vlny cunami v prípade, že sa časť sopky zrúti do mora.



Evakuovaní ľudia budú presťahovaní do "jednoduchých, no trvalých" obydlí, ktoré vyrastú v regentstve Bolaang Mongondow približne 200 kilometrov od ostrova Ruang, vyhlásil v piatok po zasadnutí vlády indonézsky minister humanitárneho rozvoja.



Sopka Ruang chrlí lávu, popol a dym od 30. apríla, predtým naposledy vybuchla 17. apríla. Indonézske úrady vtedy evakuovali viac ako 11.000 ľudí. Podobne ako teraz panovali tiež obavy, že pri väčšej erupcii sa časť sopky môže zrútiť do mora a spôsobiť cunami.



Indonézia je rozľahlé súostrovie a seizmická a vulkanická aktivita je tu pomerne častá. Nachádza sa na tichomorskom Ohnivom kruhu, kde sa stretávajú tektonické platne a ktorý sa tiahne od Japonska cez juhovýchodnú Áziu po tichomorskú panvu. Ruang s nadmorskou výškou 725 metrov patrí medzi približne 130 aktívnych sopiek v Indonézii.