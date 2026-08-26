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Indonézska vláda:Následky lesných požiarov ohrozujú zdravie obyvateľov

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Vrtuľník zhadzuje vodu počas hasenia lesného požiaru cez rašelinové pole v meste Danau Lamo, v indonézskej provincii Jambi 24. augusta 2026. Foto: TASR/AP

Indonézsky prezident Prabowo Subianto v utorok vyhlásil, že vláda na boj s požiarmi nasadila desiatky vrtuľníkov, lietadiel, vodných čerpadiel a tisíce ľudí.

Autor TASR
Jakarta 26. augusta (TASR) - Miliónom Indonézanov na ostrovoch Borneo a Sumatra, ktoré v súčasnosti sužujú rozsiahle lesné požiare, hrozia zdravotné komplikácie v dôsledku vystavenia dymu. V stredu na to upozornili miestni predstavitelia, informuje TASR podľa agentúry AFP.

Indonézia už týždne bojuje s lesnými požiarmi, v dôsledku ktorých potrebovali lekárske ošetrenie tisícky ľudí. Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že 3,4 miliónom ľudí žijúcich v siedmich provinciách na ostrovoch Borneo a Sumatra hrozia v dôsledku vystavenia dymu respiračné infekcie. Rezort zároveň oznámil, že obyvateľom najviac postihnutých oblastí dodal viac ako 260.000 respirátorov.

Indonézsky prezident Prabowo Subianto v utorok vyhlásil, že vláda na boj s požiarmi nasadila desiatky vrtuľníkov, lietadiel, vodných čerpadiel a tisíce ľudí. „Myslím si, že situácia sa začína dostávať pod kontrolu... Verím, že v priebehu týždňa či dvoch sa všetko podarí vyriešiť,“ povedal Prabowo.

AFP píše, že väčšinu lesných požiarov pravdepodobne spôsobilo vypaľovanie porastov s cieľom získať pôdu na poľnohospodárske účely. Polícia uviedla, že cez víkend zadržala 72 podozrivých z vyvolania požiarov.

Dym z požiarov zasahuje aj susedný Singapur a Malajziu, ktorá potvrdila pripravenosť pomôcť pri ich hasení. Spoločnosť IQ Air, ktorá monitoruje kvalitu ovzdušia, zaradila v stredu ráno malajzijskú metropolu Kuala Lumpur na druhé miesto v rebríčku s najviac znečisteným ovzduším na svete, dodáva AFP.
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