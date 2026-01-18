Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Indonézske pátracie tímy našli trosky nezvestného lietadla

Táto fotografia, ktorú poskytla Indonézska národná pátracia a záchranná agentúra (BASARNAS), zachytáva trosky turbovrtuľového lietadla ATR 42-500 na vrchu Bulusaraung v provincii Južný Sulawesi v Indonézii v nedeľu 18. januára 2026, potom ako lietadlo v sobotu stratilo kontakt. Foto: TASR/AP

Indonézia, rozsiahle súostrovie v juhovýchodnej Ázii, sa vo veľkej miere spolieha na leteckú dopravu, ktorá spája tisíce ostrovov.

Jakarta 18. januára (TASR) - Pátracie tímy v nedeľu objavili viacero úlomkov, ktoré pravdepodobne pochádzajú z malého osobného lietadla, ktoré deň predtým stratilo kontakt s leteckými dispečermi pri indonézskom meste Makassar. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AP.

Turbovrtuľové lietadlo spoločnosti Indonesia Air Transport v sobotu vzlietlo z mesta Jogjakarta a smerovalo do mesta Makassar na ostrove Sulawesi, uviedla pátracia a záchranná agentúra Makassar. Na jeho palube sa nachádzalo desať ľudí - traja vládni zamestnanci a sedem členov posádky, uviedli záchranné zložky.

Kontakt so strojom sa prerušil po 13.00 h miestneho času (07.00 h SEČ) v záverečnej fáze letu, čo spustilo intenzívne pátranie v horskom vnútrozemí na juhu spomínaného ostrova. Pátracie úsilie sa sústredilo na členité hory Bantimurung severne od Makassaru, kde strmé svahy, husté lesy a zlá prístupnosť po cestách sťažili pozemné operácie a vyžadovali si nasadenie vrtuľníkov a špecializovaného horolezeckého vybavenia.

Záchranný tím na helikoptére v nedeľu ráno v zalesnenej oblasti na svahu hory Bulusaraung zazrel niečo, čo vyzeralo ako okno malého lietadla. Následne sa na miesto vypravili záchranári, ktorí našli väčšie trosky, ktoré zodpovedali trupu a chvostu lietadla, roztrúsené po strmom severnom svahu, povedal vedúci pátracieho a záchranného úradu v Makassare na tlačovej konferencii.

„Objav trosiek lietadla je dôležitou indíciou pri zužovaní oblasti pátrania,“ uviedol. Dodal, že tímy sa teraz sústreďujú na zabezpečenie miesta, dokumentovanie nálezov a prispôsobenie taktiky náročnému terénu. „Naše spoločné pátracie a záchranné tímy sa teraz zameriavajú na hľadanie obetí, najmä tých, ktoré môžu byť ešte nažive,“ doplnil.

