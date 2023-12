Indonézski robotníci protestovali po výbuchu v továrni na výrobu niklu

Jakarta 27. decembra (TASR) – Niekoľko sto indonézskych robotníkov v stredu protestovalo proti podmienkam v továrni na spracovanie niklu financovanej Čínou, kde cez víkend došlo k výbuchu. Nešťastie si vyžiadalo najmenej 18 obetí, niekoľko desiatok ľudí utrpelo zranenia. TASR správu prebrala od agentúry AFP.



Nehoda sa odohrala v sobotu ráno počas opráv pece v priemyselnom parku Morowali na ostrove Sulawesi. Podľa polície hospitalizovali 30 osôb.



Indonézia je centrom na spracovanie niklu, základného kovu používaného na výrobu batérii do elektrických automobilov a nehrdzavejúcej ocele.



Protestujúci odovzdali manažmentu továrne zoznam 23 požiadaviek, ako sú lepšia údržba taviacich pecí, vylepšenie zdravotníckych kliník, aby lepšie zvládali krízové situácie, a tiež to, aby sa čínski robotníci naučili indonézsky jazyk.



Hovorca priemyselného parku Morowali pre AFP uviedol, že spoločnosť už požiadavky protestujúcich splnila pred dvoma dňami, no neuviedol, ktoré to boli. Dodal však, že dúfa, že protestujúci po vypočutí vysvetlenia spoločnosti protest ukončia.



Hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning v stredu vyhlásila, že medzi obeťami bolo aj osem čínskych štátnych príslušníkov a že nehoda Peking "nesmierne zarmútila".



V januári v tom istom priemyselnom parku vypukli násilné protesty, pri ktorých zahynuli dve osoby. Protestujúci žiadali zvýšenie bezpečnosti a platov.