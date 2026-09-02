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Indonézski školáci sa zrejme z bezplatných obedov opäť priotrávili
Kuchyni, ktorá škole dodávala stravu, pozastavili vydávanie bezplatných obedov na 30 dní a okolnosti budú úrady vyšetrovať.
Autor TASR
Jakarta 2. septembra (TASR) - Viac ako 500 žiakov museli v utorok hospitalizovať na východe indonézskeho ostrova Jáva. Miestni predstavitelia sa domnievajú, že zdravotné problémy im spôsobilo bezplatné jedlo v školách poskytované v rámci vládneho programu. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Obedy zadarmo presadil prezident Prabowo Subianto od začiatku minulého roka. Cieľom programu v ročnej hodnote 20 miliárd dolárov, je odstrániť podvýživu detí v Indonézii. Projekt však sprevádzajú kontroverzie.
Podľa mimovládnej organizácie Education Watch sa doteraz priotrávilo 37.600 osôb. Podľa úradov je dôvodom najmä nesprávne skladovanie a oneskorené doručenie hotových jedál.
Najnovší prípad z utorka v regióne Sidoarjo v provincii Východná Jáva postihol až 512 študentom. „V súčasnosti sa zameriavame na uzdravenie našich detí v nemocniciach,“ uviedol Ketut Sumedanavo z Národnej agentúry pre výživu (BGN), ktorá dohliada na program bezplatného stravovania. Hospitalizovaných ostáva naďalej asi 80 detí.
Kuchyni, ktorá škole dodávala stravu, pozastavili vydávanie bezplatných obedov na 30 dní a okolnosti budú úrady vyšetrovať.
Nový šéf Národnej agentúry pre výživu sa zaviazal program zreformovať a uzavrel už stovky kuchýň, ktoré nespĺňali požadované štandardy.
Viacerí predstavitelia BGN sú navyše podozriví z korupcie. Prezident Prabowo 2. júna odvolal šéfa BGN Dadana Hindayana. Krátko nato ho orgány činné v trestnom konaní zatkli pre podozrenia z korupcie a prehľadali kancelárie agentúry.
Obedy zadarmo presadil prezident Prabowo Subianto od začiatku minulého roka. Cieľom programu v ročnej hodnote 20 miliárd dolárov, je odstrániť podvýživu detí v Indonézii. Projekt však sprevádzajú kontroverzie.
Podľa mimovládnej organizácie Education Watch sa doteraz priotrávilo 37.600 osôb. Podľa úradov je dôvodom najmä nesprávne skladovanie a oneskorené doručenie hotových jedál.
Najnovší prípad z utorka v regióne Sidoarjo v provincii Východná Jáva postihol až 512 študentom. „V súčasnosti sa zameriavame na uzdravenie našich detí v nemocniciach,“ uviedol Ketut Sumedanavo z Národnej agentúry pre výživu (BGN), ktorá dohliada na program bezplatného stravovania. Hospitalizovaných ostáva naďalej asi 80 detí.
Kuchyni, ktorá škole dodávala stravu, pozastavili vydávanie bezplatných obedov na 30 dní a okolnosti budú úrady vyšetrovať.
Nový šéf Národnej agentúry pre výživu sa zaviazal program zreformovať a uzavrel už stovky kuchýň, ktoré nespĺňali požadované štandardy.
Viacerí predstavitelia BGN sú navyše podozriví z korupcie. Prezident Prabowo 2. júna odvolal šéfa BGN Dadana Hindayana. Krátko nato ho orgány činné v trestnom konaní zatkli pre podozrenia z korupcie a prehľadali kancelárie agentúry.