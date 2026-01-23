Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Indonézski záchranári našli posledné dve telá z havarovaného lietadla

Na snímke nájdené trosky malého osobného lietadla v provincii South Sulawesi v Indonézii 18. januára 2026. Foto: TASR/AP

Turbovrtuľové lietadlo ATR 42-500 prevádzkované spoločnosťou Indonesia Air Transport sa v sobotu zrútilo počas vnútroštátneho letu.

Jakarta 23. januára (TASR) - Indonézski záchranári v piatok našli zvyšné dve telá z celkového počtu desiatich obetí pádu malého lietadla na východe krajiny spred takmer týždňa. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.

Turbovrtuľové lietadlo ATR 42-500 prevádzkované spoločnosťou Indonesia Air Transport sa v sobotu zrútilo počas vnútroštátneho letu. Posledné dve telá našli záchranné tímy v členitom horskom teréne na ostrove Sulawesi. Úrady uviedli, že všetkých pasažierov a členov posádky sa im podarilo identifikovať. Na palube boli aj traja zamestnanci ministerstva pre námorné záležitosti a rybárstvo.

Záchranné tímy tiež pozbierali trosky stroja, ktoré môžu byť dôležité pre vyšetrovanie nehody.
