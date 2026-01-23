< sekcia Zahraničie
Indonézski záchranári našli posledné dve telá z havarovaného lietadla
Turbovrtuľové lietadlo ATR 42-500 prevádzkované spoločnosťou Indonesia Air Transport sa v sobotu zrútilo počas vnútroštátneho letu.
Autor TASR
Jakarta 23. januára (TASR) - Indonézski záchranári v piatok našli zvyšné dve telá z celkového počtu desiatich obetí pádu malého lietadla na východe krajiny spred takmer týždňa. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.
Turbovrtuľové lietadlo ATR 42-500 prevádzkované spoločnosťou Indonesia Air Transport sa v sobotu zrútilo počas vnútroštátneho letu. Posledné dve telá našli záchranné tímy v členitom horskom teréne na ostrove Sulawesi. Úrady uviedli, že všetkých pasažierov a členov posádky sa im podarilo identifikovať. Na palube boli aj traja zamestnanci ministerstva pre námorné záležitosti a rybárstvo.
Záchranné tímy tiež pozbierali trosky stroja, ktoré môžu byť dôležité pre vyšetrovanie nehody.
