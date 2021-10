Indonézsky ostrov Bali sa opäť otvára pre zahraničných turistov

Denpasar 14. októbra (TASR) – Ostrov Bali, ktorý je najvyhľadávanejšou turistickou destináciou v Indonézii, sa od štvrtka opäť otvára pre časť zahraničných návštevníkov. V dôsledku pandemických opatrení indonézskej vlády bol pre dovolenkárov uzavretý približne 18 mesiacov, informovala agentúra Reuters.



Znovuotvorenie ostrova sa týka len zhruba dvoch desiatok krajín, pričom prijímaní budú iba návštevníci zaočkovaní voči novému koronavírusu. Prvých päť dní po príchode do krajiny budú musieť cudzinci navyše stráviť v karanténe.



Masovému návratu turistov na Bali však nepraje skutočnosť, že prevádzku zatiaľ neobnovilo miestne medzinárodné letisko Ngurah Rai, ktoré počas pandémie uzavreli. Na letisku už prebehli prípravné simulácie, k jeho znovuotvoreniu však zrejme v blízkej dobe nedôjde.



„Zatiaľ neexistuje nijaký časový plán (otvorenia)," povedal hovorca letiska, ktoré sa nachádza pri balijskej metropole Denpasar.



Aj z tohto dôvodu zatiaľ miestne hotely evidujú len malý počet rezervácií z cudziny. Situácia by sa mohla zlepšiť až v priebehu najbližších mesiacov.



Prísne uzávierky hraníc, ktoré počas pandémie zaviedla indonézska vláda, mali ničivý vplyv na ekonomiku ostrova, ktorá je do veľkej miery závislá od príjmov z turistického ruchu. Veľké množstvo miestnych hotelov či obchodov medzičasom uzavreli.



Ešte v júli bola Indonézia jedným z hlavných epicentier šírenia covidu, počet nakazených tam však odvtedy rapídne poklesol, takže indonézske úrady chcú čo najskôr oživiť turistický ruch na Bali.



Vo vyhlásení, ktoré zverejnila indonézska vláda v noci na štvrtok, sa uvádza, že na Bali budú môcť prichádzať turisti z 19 štátov sveta vrátane viacerých krajín západnej Európy, Číny, Indie, Japonska, Južnej Kórey, Nového Zélandu či štátov z oblasti Perzského zálivu.