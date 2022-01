Indonézsky ostrov Bali sa otvára pre všetkých turistov zo zahraničia

Jakarta 31. januára (TASR) - Indonézsky dovolenkový ostrov Bali sa od piatka otvorí pre turistov z celého sveta. Od vlaňajšieho októbra totiž mohli pre pandémiu do tejto najvyhľadávanejšej destinácie v Indonézii cestovať iba občania vybraných krajín, píšu agentúry Reuters a Bloomberg.



Októbrové znovuotvorenie ostrova sa týkalo len zhruba dvoch desiatok krajín vrátane Japonska či Nového Zélandu. Keďže medzinárodné letisko na Bali bolo pre pandémiu v obmedzenej prevádzke, väčšina turistov musela vstúpiť do Indonézie cez letiská v Jakarte a v meste Manado. Turisti zo zahraničia tiež museli byť zaočkovaní proti novému druhu koronavírusu a po príchode absolvovať povinnú desaťdňovú karanténu.



Podľa úradov môžu od piatka 4. februára návštevníci pre príchod na ostrov využiť priame alebo nadväzujúce medzinárodné lety. Cestujúci zaočkovaní proti koronavírusu budú musieť po príchode podstúpiť povinnú päť- až sedemdňovú karanténu – v závislosti od toho, či sú alebo nie sú plne zaočkovaní.



Spoločnosť Singapore Airlines tiež v piatok oznámila, že od 16. februára obnoví lety na Bali zo Singapuru. Minulý týždeň Indonézia umožnila návštevníkom zo Singapuru prístup na dva svoje ostrovy ležiace neďaleko tohto mestského štátu.



Rozhodnutie indonézskych úradov sprístupniť ostrov pre všetkých zahraničných turistov prichádza v čase, keď v krajine evidujú počas tohto mesiaca stabilný nárast počtu prípadov ochorenia COVID-19 – a to aj napriek tomu, že šírenie nákazy sa v druhej polovici vlaňajška podarilo dostať pod kontrolu. Zhoršenie pandemickej situácie v krajine úrady pripisujú koronavírusovému variantu omikron.



Prísne uzávierky hraníc, ktoré počas pandémie zaviedla indonézska vláda, mali ničivý vplyv na ekonomiku ostrova Bali, ktorá je do veľkej miery závislá od príjmov z turistického ruchu. Veľké množstvo miestnych hotelov či obchodov tam preto medzičasom uzavreli.