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Indonézsky ostrov zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,7

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Boli hlásené ojedinelé škody a nemocnice z bezpečnostných dôvodov evakuovali pacientov.

Autor TASR
Jakarta 16. júna (TASR) - Indonézsky ostrov Sulawesi v utorok ráno zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,7. Epicentrum sa nachádzalo asi 42 kilometrov juhovýchodne od mesta Palu v hĺbke desať kilometrov. Informoval o tom indonézsky geofyzický ústav BMGK, píše TASR podľa agentúry AP.

Prvé otrasy vyvolali silné chvenie, ktoré trvalo viac ako minútu a bolo nasledované silným dotrasmi. Boli hlásené ojedinelé škody a nemocnice z bezpečnostných dôvodov evakuovali pacientov.

V Indonézii, ktorú tvorí viac ako 17.000 ostrovov, sú zemetrasenia časté, pretože sa nachádza v oblasti známej ako Tichomorský ohnivý kruh. Týmto termínom sa označuje územie zvýšenej seizmickej aktivity na okrajoch Tichého oceánu, kde sa stretávajú viaceré tektonické dosky.

V januári 2021 si zemetrasenie s magnitúdou 6,2 v blízkosti mesta Mamuju na ostrove Sulawesi vyžiadalo najmenej 100 obetí a tisíce ľudí museli pre obavy pred následnými otrasmi opustiť svoje príbytky.
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